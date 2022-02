En plus d’être en promotion, le Samsung Galaxy Z Flip 3 vous offre la Galaxy Watch 4 Classic

Pour la fin des soldes et à l'approche de la Saint Valentin, Samsung a décidé de jouer le tout pour le tout afin d'écouler les stocks de son smartphone pliant. En effet, le Galaxy Z Flip 3 passe de 1 059 euros à 799 euros, avec en plus une Galaxy Watch 4 Classic offerte. Que demander de plus ?

Le Galaxy Z Flip 3 est le smartphone pliant le plus abordable de la marque sud-coréenne. Il devient même encore plus accessible pendant les derniers jours des soldes d’hiver grâce à une réduction de plus de 250 euros. Et si cela ne vous suffit pas pour craquer, Samsung rajoute gratuitement une Galaxy Watch 4 Classic (d’une valeur de 369 euros) dans le panier. C’est tout simplement le pack idéal pour être à la pointe de la technologie !

Le pack Samsung de la Saint Valentin, c’est …

Un smartphone pliant puissant et polyvalent

Une montre connectée complète pour la santé et le sport

Le tout avec plus de 600 euros d’économie pour ces deux produits

Au lieu de 1 059 euros, le Samsung Galaxy Z Flip 3 passe à 899 euros dans le panier, il faut ensuite déduire l’ODR de 100 euros pour l’obtenir à seulement 799 euros. De plus, une Samsung Galaxy Watch 4 Classic (42 ou 46 mm) est offerte avec cet achat.

Le plus élégant des smartphones pliants

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 a beau être tout mignon une fois plié, il n’en reste pas moins un smartphone avec une fiche technique aussi premium que les meilleurs téléphones de 2021. Tout d’abord, son écran pliable est d’excellente qualité, puisque AMOLED de 6,7 pouces, Full HD+ et 120 Hz adaptatif. Ensuite, on retrouve à l’intérieur de la bête un puissant Snapdragon 888 épaulé par 8 Go de RAM. Cette configuration permettra aisément aux utilisateurs et utilisatrices de faire tout ce dont ils ont besoin au quotidien, en passant de la navigation web jusqu’aux jeux 3D. Même son appareil photo est convaincant même si ce n’est pas le plus polyvalent avec seulement un double capteur 12 mégapixels, mais la qualité est là.

Le smartphone pliant de Samsung reprend globalement le même design que son prédécesseur, mais le petit écran sur le clapet passe de 1,1 pouce à 1,9 pouce pour faciliter l’usage, surtout que ce dernier apporte de nombreuses possibilités sans avoir à déplier le smartphone comme mettre un minuteur, contrôler la musique ou prendre une photo. Il est surtout plus résistant qu’avant, notamment grâce à une protection Gorilla Glass Victus, un film de protection plastique (nécessaire pour plier l’écran) 80 % plus performant et une certification IPX8.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Samsung Galaxy Z Flip 3.

Une montre connectée complète

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic possède une bague rotative, qui, outre donner un aspect de montre plus traditionnelle, permet également de se balader dans les menus de l’interface. Concernant l’écran, il existe deux formats pour ce modèle, la version 42 mm et la version 46 mm. L’un propose une diagonale de 1,2 pouce avec une définition de 396 x 396 et l’autre de 1,4 pouce avec une définition de 450 x 450 pixels. Dans les deux cas, la dalle est OLED avec une bonne luminosité, sans oublier la fonctionnalité Always-On Display.

Cette montre connectée tourne sous Wear OS avec l’interface One UI Watch pour remplacer Tizen. L’expérience utilisateur est alors profondément changée, car il est maintenant possible d’accéder au Play Store directement depuis l’écran, et reste fluide en toute circonstance grâce à la puce Exynos W920. En ce qui concerne la santé et le sport, on retrouve de nombreux capteurs, comme un GPS très précis pour courir sans s’encombrer d’un smartphone et mesurer la distance parcourue, ou encore un podomètre pour connaitre le nombre de pas, un capteur capable de calculer la saturation en oxygène dans le sang (SpO2) et même un électrocardiogramme pour détecter d’éventuelles fibrillations cardiaques, sans oublier la mesure bio-impédance pour déduire la masse musculaire et graisseuse de votre corps.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

