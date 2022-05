Voici l’offre incroyable des French Days pour le Samsung Galaxy S20 FE 5G

Ce n'est pas parce qu'un nouveau modèle est disponible que l'ancien devient forcément moins intéressant. Au contraire, c'est l'occasion de profiter d'une belle baisse de prix, comme c'est le cas aujourd'hui du Samsung Galaxy S20 FE 5G dont le prix chute aujourd'hui à 389 euros contre 759 euros au lancement.

Le nouveau Samsung Galaxy S21 FE a débarqué au début de l’année 2022 et il n’échappe pas aux différentes promotions des revendeurs malgré sa récente arrivée sur le marché. Mais si c’est toujours hors budget pour vous, il y a l’ancien modèle toujours très performant et que nous continuons de recommander sur Frandroid, surtout quand le modèle compatible 5G du smartphone sud-coréen, noté 9/10 dans nos colonnes, est à moitié prix pour les French Days.

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G en quelques mots

Un écran Super AMOLED 6,5 pouces à 120 Hz

La puissance de la puce Snapdragon 865

L’appareil photo est de qualité

Au lieu de 759 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S20 FE 5G avec 128 Go de stockage interne est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 389 euros sur Cdiscount. Pour obtenir ce prix, il suffit d’attendre l’offre pop-up qui fera chuter le prix à 439 euros, puis il faudra utiliser le code promo 50DES499 avant de procéder au paiement. Les membres CDAV l’auront 10 euros moins cher avec le code promo 60DES499CDAV.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy S20 FE 5G. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un smartphone toujours recommandable en 2022

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G a quelques avantages par rapport à la version 4G du smartphone, ce qui nous permet d’encore le recommander aujourd’hui. Dans un premier temps, c’est évidemment la compatibilité avec le réseau mobile ultra rapide qui va nous accompagner pendant de nombreuses années, même s’il est encore loin d’être déployé partout en France ou dans le monde. Cela est possible grâce à la puce Snapdragon 865 qui remplace l’Exynos 990, et qui propose dans la foulée de meilleures performances ainsi qu’une meilleure gestion de l’autonomie. Grosso modo, vos applications continueront de fonctionner dans quelques années et la batterie sera mieux préservée.

Si l’on continue aussi de recommander ce smartphone, c’est également grâce au suivi logiciel de qualité que propose Samsung, où l’on rappelle que les Galaxy S9 et S9+ reçoivent encore les mises à jour à l’heure où nous écrivons ces lignes, alors qu’ils sont pourtant sortis en 2018. Ce n’est pas aussi impressionnant qu’Apple avec son iPhone 6S de 2015 sous iOS 15, mais le géant coréen est sans aucun doute le meilleur élève en la matière dans le monde Android.

Des caractéristiques encore considérées comme premium

Certains standards ne bougent pas au fil des années, ou mettent tout simplement du temps à évoluer. On pense alors forcément à l’écran du Galaxy S20 FE qui est encore à la pointe de la technologie avec une dalle Super AMOLED de 6,5 pouces affichant une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement à 120 Hz constants, avec la possibilité de repasser manuellement à 60 Hz pour économiser de l’énergie. De même pour la batterie, où un accumulateur de minimum 4 500 mAh reste aujourd’hui la base pour espérer profiter d’une autonomie d’un jour ou plus, et c’est justement ce que le S20 FE propose. On pourrait en revanche lui reprocher son système de charge rapide 15 W pas très efficace, mais il a quand même l’avantage de proposer la charge sans fil.

L’appareil photo est enfin très bon. Le module est équipé d’un capteur principal de 12 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et enfin d’un téléobjectif x3 de 8 mégapixels, capable de prendre de très beaux clichés dans la plupart des situations, même si l’on aurait aimé quelques améliorations en basse lumière et sur la précision du mode portrait.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test du Samsung Galaxy S20 FE 5G.

