Pendant les French Days, 20 € suffisent pour avoir des écouteurs sans fil

Vous recherchez des écouteurs sans fil avec un bon rapport qualité-prix ? Aujourd’hui, les Realme Buds Q2 sont aujourd’hui disponibles à 20,79 euros grâce à un code promo, au lieu de 29,99 euros habituellement.

Cdiscount profite du dernier jour des French Days pour faire valoir ses bonnes affaires notamment côté audio. Les Realme Buds Q2 par exemple sont des écouteurs sans fil qui ne sont certes pas les meilleurs de leur catégorie, mais sont capables de séduire les petits budgets grâce à leur son équilibré, leur bonne autonomie et surtout leur prix accessible. Aujourd’hui ils deviennent encore plus abordables en perdant près de 10 euros sur leur prix d’origine.

Les Realme Buds Q2, c’est quoi ?

Des écouteurs intra-auriculaires confortables

La suppression du bruit pendant un appel

Avec une autonomie correcte : 20 heures avec le boîtier

Petit plus : résistants aux éclaboussures et à la sueur grâce à la certification IPX4

Affichés à 29,99 euros sur le site officiel, les Realme Buds Q2 sont actuellement en promotion chez Cdiscount et passent à 20,79 euros seulement grâce au code AFFAIRE20.

De bons écouteurs sans fil pour le prix

Pour cette deuxième itération, Realme reprend la même philosophie que les premiers du nom à savoir : des écouteurs à un tarif tout aussi raisonnable, sans pour autant lésiner sur la qualité. La conception des Buds Q2 est très bien travaillée avec un revêtement effet carbone donnant ainsi un effet plus esthétique. Les écouteurs en eux-mêmes, au format intra-auriculaire, sont particulièrement discrets, avec leur forme de galet. Ils sont agréables à porter et sont livrés avec plusieurs paires d’embouts pour s’accommoder de toutes les oreilles. Et bonne nouvelle pour les sportifs et sportives, ils sont dotés d’une certification IPX4 qui les rend résistants aux éclaboussures et à la sueur.

Concernant le boîtier qui loge les écouteurs, il reprend toujours la forme de galet pour se glisser très aisément dans une poche de pantalon et emporter partout (avec 39 grammes seulement). D’après la marque, il permet de récupérer 20 heures d’écoute et 4 à 5 heures pour chaque écouteur — un bon score pour le prix. En revanche, on ne retrouve pas de l’USB-C mais un port micro USB à la place. Assez dommage, mais pour le prix on s’en accommodera. Comptez environ deux heures pour recharger entièrement ce boîtier de recharge, et seulement 10 minutes afin de profiter de 2 heures d’écoute.

Avec un son équilibré

Pour la partie audio, les écouteurs proposent des membranes de 10 mm, et sont compatibles avec les codecs SBC et AAC, qui seront toutefois suffisants si vous écoutez vos morceaux sur les plateformes de streaming. Ils ne sont naturellement pas capables de se mesurer aux écouteurs true wireless plus haut de gamme, mais pour ce prix, le rendu est franchement équilibré et satisfaisant.

Les Realme Buds Q2 ont le mérite d’offrir une bonne isolation passive grâce aux embouts fournis, mais font l’impasse sur la réduction de bruit. Néanmoins la firme chinoise propose une réduction du bruit ambiant pendant vos appels, pour se faire clairement entendre par votre interlocuteur sans être perturbé par le bruit autour de vous. Enfin, via l’application du constructeur, vous allez pouvoir personnaliser le son en fonction de vos préférences, comme amplifier les bases ou favoriser les voix. À noter, il faudra obligatoirement vous créer un compte.

Lire aussi

Meilleurs écouteurs sans fil pas chers : notre sélection en 2022

