Face à RED et B&You, Free mobile lance un nouveau forfait à moins de 10 €

Afin de concurrencer RED by SFR et B&You de Bouygues Telecom, Free mobile lance dès aujourd'hui un nouveau forfait en série limitée qui comprend 90 Go de données 4G pour seulement 9,99 euros par mois.

En ce moment, le marché des forfaits mobile fait le plein de promotions chez les différents opérateurs. B&You et RED ont tous deux récemment mis en ligne une offre sans engagement de 80 Go pour 9 euros par mois et Free répond avec un nouveau forfait en série limitée qui propose tout simplement 10 Go supplémentaires pour seulement 1 euro mensuel de plus.

Que propose le forfait Série Free ?

Les appels, SMS, MMS illimités

Avec 90 Go en France et 8 Go en Europe

Pour un petit prix pendant la première année

Le forfait Free mobile 90 Go est disponible en série limitée jusqu’au 14 juin 2022. Son prix mensuel est de 9,99 euros pendant un an, puis vous passerez automatiquement sur le forfait Free 4G/5G 210 Go à 19,99 euros par mois à la date de votre premier anniversaire.

Une communication évolutive

Pour son nouveau forfait mobile en série limitée, Free propose les appels vers les fixes dans toute la France et les appels, SMS et MMS illimités vers les mobiles sur le territoire métropolitain, l’Europe et les DOM (hors Mayotte). Il n’est cependant pas aussi fourni que le forfait 5G qui lui propose des destinations internationales incluses comme le Canada, l’Australie, les USA, la Chine ou Israël, mais vous aurez accès à tout ça dans un an si vous conservez votre forfait.

« Un max de data à prix malin »

C’est le slogan de Free mobile, et il est vrai que c’est plutôt malin de sa part. Quand ses principaux concurrents que sont B&You et RED proposent 80 Go de données 4G pour 9 euros par mois, l’opérateur réputé pour avoir cassé les prix du marché surenchérit avec 10 Go supplémentaires pour seulement 1 euro de plus, soit un total de 90 Go pour 10 euros par mois. C’est donc une enveloppe qui répond encore plus à la majorité des besoins, que ce soit pour le streaming, le jeu en ligne ou le partage de connexion (de temps en temps).

Depuis l’Europe et les DOM, le montant des données 4G est évidemment réduit par rapport à l’Hexagone. C’est tout de même 8 Go qui sont attribués, mais décomptés de l’enveloppe totale. Notez d’ailleurs que le débit est réduit au-delà de la totalité de l’enveloppe consommée en France. À l’étranger, le Mo est facturé 0,0054 euro.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur Free mobile.

Mon smartphone est-il compatible ?

Il faut enfin savoir que Free utilise majoritairement la banque-fréquence de 700 MHz. L’opérateur possède pas moins de 12 386 des antennes de cette fréquence sur les 15 361 disponibles en France, pour une occupation d’environ 80 % du parc. Il est alors indispensable de posséder un smartphone compatible b28 afin de profiter à 100 % de la 4G chez Free.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Notre comparateur des meilleurs forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !

Les meilleurs forfaits sans engagement La Poste Forfait 4G - 60 Go 5 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 60 Go 9,99€ 12,99€ Découvrir RED Forfait 4G – 80 Go 1 semaine Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go 9€ Découvrir Forfait Mobile B&You – 80 Go 1 semaine Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go 8,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.