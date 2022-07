Xiaomi 12 : le prix de ce smartphone premium baisse de 250 € grâce aux soldes d’été

Le Xiaomi 12 n'a rien à envier à son grand frère le 12 Pro. Ce flagship lancé au début de l'année est toujours très intéressant du point de vue de ses performances. Il arrive en soldes cet été avec une belle promotion de 250 euros.

On connaît déjà bien le Xiaomi 12 Pro pour son rapport qualité/prix très bon même sur du haut de gamme, mais le Xiaomi 12 fait fort lui aussi. Les soldes de l’été 2022 sont arrivés avec une réduction sur ce modèle, dont le prix baisse de 250 euros.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi 12

Du Wi-Fi 6

Livré avec Android 12

Un superbe écran AMOLED

La puce la plus puissance sur le marché, le Snapdragon 8 Gen 1

Au lieu de 899 euros habituellement, le Xiaomi 12 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est en promotion durant les soldes d’été à seulement 649 euros sur le site de Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi 12. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un smartphone très (trop) puissant

Ce qui séduit avec le Xiaomi 12, c’est évidemment le SoC Snapdragon 8 Gen 1 qu’il embarque, dernier-né de Qualcomm et qui équipe les smartphones hauts de gamme chez Android. La fluidité est au rendez-vous en toutes circonstances et ce téléphone peut faire tourner la version mobile de Call of Duty à 60 FPS avec les paramètres graphiques réglés au maximum. Cependant, ce que nous avons remarqué durant nos tests, c’est que le Xiaomi 12 est un smartphone qui chauffe, beaucoup même. Lors d’un usage modéré également, ce téléphone peut avoir tendance à chauffer. Si vous rencontrez un problème de chauffe important, contacter le SAV pourrait vous être utile.

Sur l’autonomie, on trouve une batterie de 4 500 mAh, soit 100 mAh de moins que sa version Pro. Malheureusement, le Xiaomi 12 n’a pas une très bonne autonomie et il pourra être difficile pour vous de tenir une journée. Du côté de la recharge, on a une charge filaire de 67 W et une charge sans-fil de 50 W. En filaire, on peut passer de 30 à 100% de batterie en trente minutes environ, ce qui est vraiment très bon. Le Xiaomi 12 peut être un bon smartphone si vous avez une prise de courant pas loin.

Un superbe écran AMOLED de 120 Hz

L’autre atout du Xiaomi 12, c’est réellement son écran. Une magnifique dalle AMOLED DotDisplay avec un ratio 20:9 et une définition de 2400 par 1080 pixels. Le tout qui peut fonctionner avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Un smartphone avec une allure très réussie et qui a fait le choix d’un écran de 6,28 pouces, ce qui est petit sur le marché des smartphones Android hauts de gamme, mais qui est séduisant là aussi.

Côté photo, on trouve au dos trois capteurs : un principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 13 Mpx et un télémacro de 5 Mpx. Le Xiaomi 12 embarque une IA qui effectue un traitement sur les photos, ce qui peut dégrader parfois les couleurs, mais ce logiciel se trompe très rarement. Une IA qui arrive à faire de belles photos de nuit, sans perdre des détails. De l’autre côté, sur le capteur selfie, on a droit à 32 Mpx et un mode portrait efficace.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi 12.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs smartphones Xiaomi en 2022 ?

Pour ne rien rater des Soldes d’été 2022

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 22 juin 2022 en France et se termineront le mardi 19 juillet au soir. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.