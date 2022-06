PC portable et tablette : voici les meilleures offres des soldes d’été 2022

Pourquoi ne pas profiter des soldes d'été pour investir dans un PC portable ou une tablette et préparer la rentrée sereinement ? Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs deals dans ces catégories pour mieux vous orienter dans votre choix.

Au même titre que les smartphones ou les TV, les PC portables et autres tablettes ont aussi l’occasion de voir leurs tarifs chuter durant les soldes. Une opportunité à saisir tant les prix peuvent chuter facilement et avec plusieurs centaines d’euros, même sur des modèles très récents. Nous avons donc listé pour vous les meilleures affaires chez les différents revendeurs en fonctions des références que nous considérons les plus recommandables.

MSI Katana GF76 : Fin, léger et puissant

Les PC gamer de chez MSI ont largement évolué au fil du temps au point de devenir des machines tout à fait recommandables et aux configurations variées. Le Katana GF76 se distingue avant tout par sa taille avec un format de 17,3 pouces, mais aussi par sa finesse de seulement un peu plus de 2,3 cm. À l’intérieur on retrouve une configuration musclée à base de processeur Intel core i7-11800H couplé à 16 Go de RAM. Une RTX 3060 est là pour assurer la partie graphique et un SSD au format NVMe de 512 Go complète le tout. Au global, la puissance délivrée est très intéressante pour tous joueurs cherchant à jouer en RTX aux jeux compatibles. Il est aussi à noter que ce laptop est livré sans aucun système d’exploitation, il va donc falloir prévoir d’en installer un.

Au lieu de 1 599 euros, le PC portable MSI Katana GF76 est aujourd’hui disponible pour 1 099 euros chez Cdiscount pendant les soldes d’été.

Asus Zenbook 14X : La bureautique Premium passe à l’OLED

La gamme Zenbook de Asus correspond à la partie bureautique/multimédia de la marque. Avec le Zenbook 14X, on retrouve un laptop de 14 pouces dans un châssis noir/gros métallisé aux angles biseautés avec un poids de seulement 1,4 kg. La grosse attraction de ce laptop c’est évidemment sa dalle OLED au forfait 16/10 dotée d’une résolution de 2880 x 1800 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 90Hz. Pour un souci de puissance, même pour des tâches classiques, Asus a fait le choix d’AMD pour son processeur en incorporant le très véloce Ryzen 7 5800H doté d’un fréquence de base de 3,2 GHz (jusqu’à 4,4 GHz en mode Turbo) et qui fonctionne de pair avec 16 Go de RAM. Pas de carte graphique dédiée, mais le contrôleur graphique Radeon Vega permet tout de même de lancer quelques jeux sans pour autant pousser les curseurs à fond. Asus estime la durée de vie de sa batterie de 6 h en utilisation classique. Enfin le Zenbook 14X peut compter sur le Wifi 6 et le Bluetooth 5.0 pour le réseau sans-fil. Le tout est livré avec une version familiale de Windows 10.

Initialement affiché aux alentours de 1499 euros, le Asus Zenbook 14X est proposé à 1034 euros chez Boulanger pour les soldes.

HP Victus 16 : Chute de prix pour cette configuration solide

Les PC gamer de chez HP via sa récente gamme Victus ont largement évolué au fil du temps au point de devenir des machines tout à fait recommandables et aux configurations variées. Le Victus 16 se distingue avant tout par sa taille avec un format d’écran de 16,1 pouces (144Hz), mais aussi par sa finesse de seulement un peu plus de 2,3 cm. À l’intérieur on retrouve une configuration très correcte à base de processeur Intel core i5-11400H couplé à 16 Go de RAM. Une RTX 3060 est là pour assurer la partie graphique et un SSD au format NVMe de 512 Go complète le tout. Côté sans fil, ce modèle comprend le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1 et la batterie peut tenir sur un maximum de 5h, sans doute beaucoup moins une fois en jeu .Au global, la puissance délivrée est très intéressante pour tous joueurs exigeants et cherchant à jouer en RTX aux jeux compatibles. Il est aussi à noter que ce laptop est livré avec une licence familiale de Windows 10.

Lancé au prix de 1399 euros, le HP Victus 16 est aujourd’hui disponible à 899,99 euros chez Darty pendant la période de soldes.

Lenovo IdeaPad 3 : Un laptop d’entrée de gamme sérieux encore moins cher

Lenovo s’est depuis longtemps fait une spécialité de l’entrée de gamme des PC portables. C’est le cas du IdeaPad 3 qui, malgré son prix, affiche tout de même des prestations très honorables. D’abord extérieur avec un écran IPS de 14 pouces en résolution HD (1366 x 768) et d’un châssis en plastique solide. Il ne pèse d’ailleurs que 1,6 kg . C’est le type d’ordinateur parfait pour qui cherche à se lancer dans l’informatique tout en profitant d’un environnement Windows classique. La configuration permet une expérience très fluide. On retrouve un processeur AMD Ryzen 3 3250U pouvant grimper à 3,5 GHz en mode boost, 4 Go (jusqu’à 12 Go) de RAM et 129 Go de Stockage SSD. C’est donc un modèle pensé pour un usage bureautique et multimédia simple et rien de plus. Le Wi-fi 5 et le Bluetooth 5.0 assurent la partie sans-fil. Enfin la batterie est capable de le faire tenir sur 7 à 8 heures grand maximum dans un usage classique.

Au lieu 399 euros, le Lenovo IdeaPad 3 est aujourd’hui en promotion à 299 euros chez Cdiscount pendant les soldes d’été.

MSI GF 63 Thin : idéal pour jouer et/ou travailler sans se ruiner

La gamme gamer de chez MSI a largement réussi à faire ses preuves au fil des années. Ce modèle GF63 combine le savoir-faire en termes de construction et de dissipation de chaleur de la marque taiwanaise. En premier lieu, il ne pèse que de 1,8 kg pour un châssis d’à peine 2,17 Cm de large. Il est d’ailleurs toujours noir, mat et lisse avec un logo MSI bien visible à l’arrière de l’écran. Dans ses entrailles, on retrouve une configuration solide: Intel Core i5-11400H épaulé par 8 Go de RAM, le tout avec une RTX 3050. Il est clair que ce laptop n’est pas forcément capable de faire tourner tous les jeux les plus gourmands au max, mais en résolution native et avec quelques concessions, il fait largement l’affaire pour qui ne serait pas trop exigeant. Côté écran, ce dernier propose une définition Full HD et peut grimper jusqu’à 144 Hz pour la fréquence de rafraîchissement. Le stockage est assuré par un module SSD de type NVMe de 512 Go. Enfin la batterie se situe dans la moyenne avec un accumulateur de 3 cellules à 51 Wh qui doit faire tenir le tout entre 6 et 8h dans une utilisation classique.

Au lieu de 849 euros, le PC portable MSI GF63 Thin est aujourd’hui disponible à 699 euros chez Cdiscount, soit 350 euros de remise immédiate. Si vous êtes membres Cdiscount à Volonté, le code promo « 50DES499CD » vous fera économiser 50 euros supplémentaires.

Samsung Tab S8 : la meilleure concurrence à l’IPad Pro baisse son prix

La Tab S8 est la plus petite des trois tablettes de la dernière gamme dévoilée par Samsung, le roi incontesté de la tablette Android. Les finitions sont encore une fois excellentes avec sa belle robe en aluminium et son capteur d’empreinte intégré sur une des tranches. Notez d’ailleurs que le fameux S-PEN est fourni avec la tablette. Pas de dalle AMOLED, la Tab S8 se contente d’une dalle IPS et non en 11 pouces avec cependant un taux de rafraîchissement pouvant monter jusqu’à 120hz. Côté configuration, elle fait très fort avec la présence d’un Snapdragon 8 Gen 1, appuyé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, que l’on peur rallonger par carte micro-SD. En plus du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2 et d’un port USB-C 3.2, la S8 dispose d’une grosse batterie de 8000 mAh de la tablette que l’on peut charger avec le bloc de 48 W. Enfin cette dernière tourne sous Android 12 avec l’interface maison OneUI 4 de Samsung.

Vous pouvez lire notre test de la Galaxy Tab S8 Ultra pour en savoir plus sur ce modèle.

La tablette ultra premium de Samsung se vend originellement, dans sa version 128 Go, à 769 euros. Bonne nouvelle, vous pouvez réaliser une économie de 15 % en ce moment sur Cdiscount, car elle y est proposée à 669 euros.

Realme Pad : une tablette familiale ultra abordable

Ce n’est ni la tablette la plus puissante ni la plus fonctionnelle, mais la Realme Pad a certainement le meilleur argument de toute : un rapport qualité- prix imbattable. Elle possède un écran LCD de 10,4 pouces d’une définition de 2 000 par 1 200 pixels très adapté à la lecture de vidéo. Sous le capot, on y trouve une puce MediaTek Helio G80 assez puissante pour faire tourner à peu près tout dans des conditions correctes, attention cependant aux jeux 3D gourmands. Elle est couplée à 3 Go de Ram et 32 Go de stockage et surtout, sa batterie est assez conséquente: 7 100 mAh, de quoi la faire tenir une bonne journée en utilisation normale avec un chargeur de 18 W fournis dans la boîte.

Au lieu de 239 euros à sa sortie, la Realme Pad avec 32 Go de stockage et 3 Go de RAM est aujourd’hui disponible durant les soldes d’été à seulement 149 euros sur le site de Cdiscount.

