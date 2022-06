Le disque dur externe WD Elements 4 To est à moins de 80 € pendant les soldes

Nos ordinateurs ont un espace de stockage limité. Heureusement, on peut l'augmenter à l'aide d'un disque dur externe. Pour stocker vos photos de plage, le WD Elements de 4 To va vous aider. En plus, il est en promotion pendant les soldes et passe sous les 80 euros.

Les photos et les vidéos, lorsqu’on les entasse, ça peut prendre pas mal d’espace de stockage. Mais il est possible que votre ordinateur portable n’ait pas assez de mémoire pour stocker tous ces souvenirs. La solution est de se procurer un disque dur externe, comme le WD Elements. Sa version 4 To est en ce moment en promotion à -30 %.

Le WD Elements, c’est quoi ?

4 To de stockage

Un format compact

Compatible USB 3.0

Ce disque dur de 4 To, on le trouve habituellement à 114,99 euros. Mais durant les soldes d’été, son prix est en baisse pour tomber à seulement 79,99 euros sur le site d’Amazon.

Des taux de transfert rapides

La construction de ce disque dur est assez simple, puisqu’il n’y a un qu’un port USB. On a juste à le brancher à un ordinateur avec le câble USB fourni pour commencer à l’utiliser. Ce WD Elements est compatible USB 3.0, ce qui améliore grandement les vitesses de transfert par rapport à la norme USB 2.0.

Mais heureusement, on a une rétrocompatibilité et il peut fonctionner en USB 2.0 en fonction du câble que vous utilisez ou de l’appareil sur lequel vous le branchez. Une compatibilité USB 3.0 qui permet en théorie d’avoir des vitesses de transfert jusqu’à 5 Gb/s, mais la vitesse réelle sera moins grande.

Un format compact à emporter partout

L’utiliser pour stocker vos fichiers, c’est libérer de l’espace sur votre ordinateur. Cela permet d’éviter de ralentir ce dernier, la saturation du disque interne n’étant pas recommandée pour des performances optimales. Le WD Elements 4 To est formaté de base en NTFS et est automatiquement compatible avec Windows 10, 8.1 et 7. À savoir qu’il faudra le reformater en FAT32 pour pouvoir l’utiliser sur un autre système, comme un Mac ou un téléviseur.

Un HDD qui fonctionne à 5400 tours par minute et qui pèse 230 g. Le tout dans un format compact noir de 8,20 cm de large, 11,05 cm de long et une épaisseur de 2,1 cm. Du soin a également été apporté à la solidité puisque ce disque dur peut résister à certains chocs et se veut fiable sur le long terme.

