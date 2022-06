Casques, écouteurs, enceintes… les meilleures offres des soldes pour écouter de la musique cet été

Pour vous permettre de profiter au maximum de votre musique et de tous vos contenus multimédias, voici une petite sélection des meilleurs appareils audio actuellement en soldes.

Envie d’écouter votre musique avec le meilleur matériel possible ? De profiter au max de vos films, séries et jeux ? Enceintes, barre de son, écouteurs sans fil ou encore casque gamer, nous avons rassemblé pour vous les meilleurs deals de l’univers audio de ces soldes d’été 2022.

Si vous avez besoin de recommandations, vous pouvez jeter un œil à nos différents guides dédiés sur ces sujets :

Ultimate Ears Wonderboom 2 : l’enceinte de l’été

La petite Wonderboom 2 est une référence sur le marché des enceintes nomades. Avec son format (seulement 10 cm de haut) et son look sympathique, elle constitue le compagnon parfait à emmener partout avec soi.

Elle a tout pour elle : elle est étanche, elle flotte… Elle profite par ailleurs d’une excellente autonomie pour sa taille, annoncée de 13 heures. Le son est diffusé à 360° et elle est bien évidemment à utiliser en Bluetooth. Vous pouvez par ailleurs connecter deux Wonderboom 2 entre elles pour profiter d’un rendu stéréo.

C’est donc le bon moment pour craquer sur elle : elle est à 79,99 euros au lieu de 99,99 euros chez Amazon.

Apple AirPods Pro : le top des écouteurs à la pomme

Les AirPods Pro sont les meilleurs écouteurs proposés par Apple. Si vous possédez un iPhone ou un iPad, il n’y a pas mieux pour écouter votre musique et regarder vos contenus.

En attendant une deuxième version, les AirPods Pro restent pour le moment l’une des meilleures paires d’écouteurs true wireless du marché. Avec leur boitier Magsafe, ils profitent d’une autonomie de 24 heures. Ils se démarquent également sur leur excellente réduction de bruit active et leur très bon maintien dans l’oreille. Ils sont en outre certifiés IPX4, donc résistants à la sueur et à la pluie.

On les trouve en soldes à 199 euros sur Cdiscount, au lieu de 229 euros.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à consulter notre test complet des AirPods Pro d’Apple.

JBL GO 3 : l’enceinte compacte à emporter partout

JBL décline sa plus petite enceinte Bluetooth, la GO, depuis maintenant plusieurs années. La dernière et troisième version est normalement vendue aux alentours de 40 euros. Petite, légère et solide, elle est recouverte d’un revêtement mesh. Elle est ainsi résistante aux éclaboussures et à la poussière, étant certifié IP67.

Elle dispose du Bluetooth 5.1 pour la connectivité — mais pas de port jack. Malgré sa petite taille, son autonomie de 5 heures reste tout de même respectable. Elle est disponible en plusieurs coloris, notamment en blanc.

En ce moment, elle est ainsi proposée à 29,90 euros au lieu de 39,90 euros sur Amazon, un prix imbattable.

HyperX Cloud Alpha Pro : le casque abordable

Ce casque gamer se démarque sur son confort : il est muni de mousses à mémoire de forme, d’un arceau élargi, ainsi que d’un similicuir plus doux. Un de ses atouts est d’être compatible avec l’ensemble des plateformes de jeu : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S ou encore Nintendo Switch…

Il bénéficie, comme tout bon casque gaming, d’un micro intégré pour pouvoir communiquer avec ses coéquipiers. Ce dernier est à suppression de bruit et fait preuve d’une grande clarté. Le câble tressé, qui est amovible, est pratique et pérenne.

En temps normal, ce casque gamer est vendu aux alentours de 100 euros sur les sites e-commerce. Pendant les soldes, la Fnac le propose à -26 %. Il est ainsi disponible en ce moment à 69,99 euros.

Samsung HW-Q60T : immersion dans le son

Une bonne barre de son sera d’un sérieux renfort pour pallier le manque de puissance des haut-parleurs de votre téléviseur. Elle permet d’offrir aux utilisateurs une expérience plus immersive. C’est le cas de la Samsung HW-Q60T qui propose de belles performances (rendu 5.1) et un son surround.

Du fait de sa taille plutôt imposante, il faut s’attendre à un rendu sonore puissant. Elle délivre pas moins de 360 Watts, et ce grâce à 9 haut-parleurs et un caisson de basse. Elle est compatible DTS:X, et dispose du Bluetooth multipoint.

Pour les intéressés, elle est en ce moment disponible à 249 euros au lieu de 299 euros pour les soldes d’été.

