L’Apple AirTag est à son prix le plus bas pour les soldes d’été sur Amazon

L’Apple AirTag est une balise connectée idéale lorsqu'on a tendance à perdre ses clés, ou son portefeuille par exemple. Et c’est l’occasion parfaite de s’en procurer un, car il passe à 28 euros contre 35 euros.

Réputé davantage pour ses iPhone, iPad ou MacBook, Apple propose depuis 2021 un nouveau produit : le AirTag. Cet objet est une balise de tracking Bluetooth très pratique, qui permet de retrouver facilement n’importe quel autre objet auquel il est fixé. Si vous êtes tenté par cet accessoire, il est actuellement à son prix le plus bas pendant les soldes d’été.

Qu’est-ce qu’un AirTag ?

Il s’agit d’un tracker de suivi Bluetooth discret

Qui fonctionne avec l’application Find My

Pour vous aider à retrouver vos objets perdus bien au-delà des 100 m

Vendue à 35 euros, l’Apple AirTag est actuellement à son prix le plus bas sur Amazon et s’affiche à seulement 28 euros.

Si vous souhaitez tracker plusieurs objets, sachez que le lot de 4 AirTag est remisé à 21 % sur Amazon.

Une référence dans le domaine

Pour son premier AirTag, Apple réussit comme toujours à concevoir un produit bien fini au design minimaliste. Il prend la forme d’un petit galet blanc et rond, doté d’un dos en métal. Une petite touche de personnalisation est même possible, vous pouvez y graver gratuitement au dos votre nom par exemple sur le site d’Apple.

En revanche, il est impossible de le fixer à quoi que ce soit par lui-même. Il est nécessaire d’avoir un accessoire supplémentaire pour le mettre avec des clés par exemple. Apple en propose, mais est plus cher que l’AirTag lui-même. Heureusement vous pouvez toujours vous tourner vers des accessoiristes ou bien le mettre dans votre sac. Il fonctionne à partir d’une petite pile plate CR032 facilement remplaçable, et propose une autonomie d’environ un an selon Apple.

Un petit tracker efficace

L’AirTag est un petit traqueur qui communique en Bluetooth avec un iPhone ou un iPad. Il peut se faire localiser grâce à la dernière position enregistrée, mais aussi d’une manière plus précise (à moins de 10 mètres), et ce, grâce à la technologie UWB permise par la puce U1 qui permet à l’iPhone de localiser l’AirTag quand ils sont proches l’un de l’autre. Équipé d’un petit haut-parleur, il pourra sonner à la demande de l’utilisateur pour mieux retrouver l’objet perdu. Vous pouvez également demander à Siri de faire sonner votre balise. Quant à la portée, elle est de 100 mètres environ.

Il existe même un interface de réalité augmentée pour trouver votre objet égaré plus facilement. À la manière d’une chasse au trésor, il vous suffira alors de suivre les indications et la direction à prendre pour vous lancer en quête de votre objet perdu, via l’application. La distance sera également affichée. Si votre objet reste introuvable, une fois proche de lui, un son bruyant peut-être émis pour pouvoir le repérer plus facilement.

La force de l’écosystème d’Apple

Si vous n’êtes pas détendeur de produits Apple, vous pouvez passer votre chemin. Eh oui, le plus gros point fort de l’AirTag c’est l’association parfaite avec l’iPhone et ses centaines de millions d’utilisateurs, qui sont également capables de détecter un objet perdu. Là où il fallait plusieurs heures, voire plusieurs jours à un Tile pour être détecté, un AirTag le sera détecté quasi instantanément et avec une bien meilleure précision que certains concurrents. Même si vous êtes hors de portée de votre objet, chaque fois qu’un iPhone passe à côté, il est détecté, et envoie l’information sur votre propre smartphone. Sachez tout de même qu’il faudra au minimum un iPhone 11 doté d’une puce U1 pour en tirer pleinement parti.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur l’Apple AirTag.

Pour ne rien rater des Soldes d’été 2022

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 22 juin 2022 en France et se termineront le mardi 19 juillet au soir. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.