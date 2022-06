Le Samsung Galaxy S20 FE 4G perd près de 300 € grâce aux soldes d’été

La « Fan Edition » du Galaxy S20 de Samsung se veut plus abordable que le haut de gamme de la marque. Un smartphone qui profite d'une belle réduction de 290 euros pendant les soldes d'été.

Sorti en octobre 2020, le Samsung Galaxy S20 FE a quelques mois au compteur, mais reste toujours intéressant. La « Fan Edition » du Galaxy S20 reste haut de gamme, mais pas son prix, qui baisse aujourd’hui de près de 300 euros pendant les soldes sur Rue du Commerce.

Le Samsung Galaxy S20 FE 4G, c’est quoi ?

Un écran AMOLED 120 Hz

Un capteur selfie de 32 Mpx

Du Wi-Fi 6

Au lieu de 659 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S20 FE 4G (version 128 Go de stockage et 6 Go de RAM) est disponible à 369 euros sur le site de Rue du Commerce.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy S20 FE 4G. Le tableau se met à jour automatiquement.

Des performances haut de gamme

Si la version 5G du Galaxy S20 FE embarque un Snapdragon 865 de Qualcomm, la version 4G possède un Exynos 990 qui n’a pas à rougir. Pour compléter ce composant, on a droit à la carte graphique Mali-G77 MP11 et à 6 Go de RAM. Que ce soit pour les tâches du quotidien ou pour du jeu vidéo, vous n’aurez aucun problème. Sur les jeux gourmands en 3D, ce smartphone fonctionnera sans souci avec les paramètres graphiques poussés au maximum avec au pire quelques ralentissements. Quant à la chauffe, rassurez-vous, elle est bien gérée sur ce modèle.

Avec sa batterie de 4500 mAh, le Galaxy S20 FE tient une journée sans problème, même avec une utilisation un peu intensive. S’il n’est pas parmi les meilleurs sur ce point-là, il reste très bon. Passer deux jours avec une seule charge sera plus compliqué. Sur la recharge justement, ce smartphone peut supposer jusqu’à 30 W, bien que le chargeur secteur livré ne soit que de 15 W. Ce dernier permet de passer de 5 à 100% en 1h30, ce qui reste assez bon. Le Galaxy S20 FE a également de la charge sans-fil et de la charge inversée.

Un superbe écran 120 Hz

La pièce maîtresse de ce téléphone est sans doute son écran. Il s’agit d’une dalle AMOLED de 6,5 pouces qui offre une définition Full HD+. Elle a un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui permet d’avoir des animations fluides et très agréables (on y devient vite accro). Attention cependant, il n’y a pas de mode adaptatif sur ce modèle, ce qui veut dire que les images affichées le seront toujours à 120 images par seconde, au détriment de l’autonomie. Samsung est un constructeur emblématique grâce à son expertise en matière d’écrans. Cela se ressent sur son Galaxy S20 FE avec un contraste parfait, une luminosité maximale très satisfaisante et un mode vif qui fait vraiment ressortir les couleurs.

En plus de tout ça, le Samsung Galaxy S20 FE est vraiment un smartphone pour les fans. On peut ajouter une carte microSD pour étendre le stockage de base par exemple. Aussi, on trouve la certification IP68, ce qui veut dire qu’il résiste à la poussière et est étanche dans l’eau à plus d’un mètre de profondeur pendant une heure.

Pour en savoir plus sur ce smartphone, nous vous invitons à lire notre test complet du Samsung Galaxy S20 FE.

