Asus Flip C433 : ce Chromebook polyvalent perd 200 € de son prix lors des soldes

PC portable ou tablette tactile ? Avec l’Asus Chromebook Flip C433, plus besoin de choisir. En plus de profiter d’une expérience fluide grâce à ChromeOS, ce laptop profite de 28% de réduction et tombe à 499,99 euros au lieu de 699,99 euros.

Pour travailler au quotidien sur un laptop, la plupart ne misent pas tout sur la puissance, mais davantage sur son efficacité et sa simplicité. C’est ce que proposent les Chromebook, qui tournent sous Chrome OS. Certains peuvent même adopter une conception 2-en-1, comme le Asus Chromebook Flip C433, qui peut aussi bien s’utiliser comme ordinateur que comme tablette grâce à sa charnière. Si vous êtes intéressés, ce modèle devient une vraie bonne affaire grâce à sa réduction de 200 euros.

Ce qu’il faut retenir de l’Asus Chromebook Flip C433

Un PC portable léger et bien fini

La possibilité de le transformer en tablette grâce à sa charnière 360°

Une autonomie solide

L’interface Chrome OS, facile à utiliser au quotidien

Au lieu d’un prix barré à 699,99 euros, l’Asus Chromebook Flip C433 est à moins 28 % sur le site Darty et passe donc à 499,99 euros.

Un laptop compact et convertible

L’Asus Flip C433 est un Chromebook au design travaillé et raffiné. Son châssis ultra-fin en aluminium et le revêtement métallique lui confèrent une esthétique à la fois sobre et haut de gamme. Pour faciliter son transport, Asus offre un format compact en proposant 16,5 mm d’épaisseur et 1,5 kg. Son format 13 pouces incorpore une dalle NanoLedge de 14 pouces avec de fines bordures et occupe 85 % de la face avant. Résultat : cette petite dalle permet de proposer une meilleure immersion et surtout d’afficher plus de contenu pour réaliser du multitâches. La dalle offre une belle qualité d’images, en définition Full HD.

Couplée à une charnière à 360°, elle permet au Asus Chromebook Flip C433 de se métamorphoser en tablette tactile. Une option qui permet non seulement de gagner en mobilité, mais également de faciliter la prise en main pour les enfants qui voudraient jouer ou regarder du contenu.

Une configuration équilibrée

Lorsque l’on regarde sa fiche technique, le Asus Chromebook Flip C433 ne délivre pas une puissance de haut vol, mais se montre efficace au quotidien. On retrouve un Intel Core M3, 8 Go de RAM et un stockage SSD de 128 Go qui vont lui permettre d’encaisser les tâches les plus gourmandes sans perte de fluidité, comme la retouche d’image. De plus, étant un Chromebook, ce laptop utilise Chrome OS, le système d’exploitation imaginé par Google. Il permet de tirer le meilleur parti des applications téléchargées sur le Google Play Store, mais aussi de garantir une expérience fluide pour une meilleure productivité.

Pour ne rien gâcher, il dispose d’une bonne connectique malgré sa faible épaisseur : il embarque tout de même deux ports USB-C, un port USB 3.2, une prise jack et un slot de carte microSD sur ses flancs, et s’avère compatible avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0. Et pour vous aider à rester productif tout au long de la journée, le constructeur propose un laptop endurant puisqu’il peut tenir 10 heures avant de retrouver une prise électrique. Le chargement s’effectue par la prise USB Type-C située sur la tranche de la machine.

