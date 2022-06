À peine sorti, le Xiaomi Poco F4 est déjà 50 € moins cher pour les soldes

Lancé il y a quelques jours, le Poco F4 de Xiaomi succède à l'excellent Poco F3 avec toujours comme philosophie de proposer un smartphone puissant au tarif accessible. Proposé à 399,90 euros le Xiaomi Poco F4 est déjà en réduction à 349 euros.

Il y a quelques semaines Xiaomi présentait son Poco F4 GT, un smartphone très orienté gaming. Aujourd’hui la marque ajoute le Poco F4 qui lui, s’adresse davantage au grand public. Il a la lourde tâche de succéder au très bon Poco F3, et pour cela il reprend l’AND de la gamme à savoir : un « concentré de puissance » pour un prix accessible. Et à l’occasion des soldes il devient déjà plus accessible grâce à cette remise de 50 euros sur son prix d’origine.

Les points forts du Poco F4

Un écran AMOLED Full HD+ à 120 Hz

Un Soc puissant : Snapdragon 870

La charge rapide jusqu’à 67 W

Sorti il y a quelques jours, le Xiaomi Poco F4 est d’ores et déjà en promotion et passe de 399,90 euros à 349 euros seulement sur Cdiscount pendant les soldes d’été.

Fidèle à la gamme Poco

Comme son prédécesseur, le Xiaomi Poco F4 conserve le positionnement tarifaire qui a fait le succès de la gamme. En revanche il propose un design plus anguleux avec des tranches plates et aux bords arrondis. Ce format offre une bonne prise en main et malgré sa diagonale de 6,67 pouces, le téléphone dispose d’un châssis fin (à peine 7,7 mm d’épaisseur). En face avant, on découvre un écran borderless doté d’un poinçon et de la protection Gorilla Glass 5. Avec son grand gabarit, on a le plaisir d’avoir une dalle AMOLED affichant une définition Full HD+, proposant un taux de rafraîchissement montant jusqu’à 120 Hz.

Au dos, le Poco F4 intègre un triple capteur qui s’articule autour d’un capteur principal à 64 mégapixels, un ultra grand-angle à 8 mégapixels et un capteur macro à 2 mégapixels. Le dernier est assez anecdotique, mais le capteur principal devrait capturer de jolies photographies quand les conditions de lumière sont réunies. Il bénéficie en outre d’une stabilisation optique, d’un mode nuit, de la réduction de bruit, et s’avère capable d’enregistrer des vidéos en 4 K.

La relève assurée

C’est surtout au niveau des performances que Xiaomi met le paquet. Sans surprise il s’équipe d’une puissante configuration avec la puce Snapdragon 870, avec 6 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, le téléphone est capable de répondre à tous les besoins que l’on peut avoir d’un smartphone en 2022. Que ce soit pour du multitâche, des applications ou bien des jeux gourmands, vous profiterez d’une expérience utilisateur fluide sans ralentissement. Il profite même d’un système de refroidissement qui limite la surchauffe du SoC afin de ne jamais perdre en efficacité, quel que soit les usages. Une bonne chose lorsqu’on sait que la puce 8 Gen 1 de Qualcomm rencontre quelques soucis de chauffe sur certains modèles.

Enfin, le Poco F4 dispose d’une batterie confortable de 4 500 mAh, laquelle vous permettra de tenir une journée selon votre utilisation. Pour éviter que vous soyez en rade de batterie, sachez que la firme Xiaomi propose la compatibilité avec la charge rapide jusqu’à 67 W qui lui permet de se recharger à 100 % en moins de 40 minutes.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs smartphones à moins de 400 euros en 2022 ?

Pour ne rien rater des Soldes d’été 2022

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 22 juin 2022 en France et se termineront le mardi 19 juillet au soir. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.