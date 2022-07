Ce Chromebook Asus tactile et réversible perd près de 40 % de son prix lors des soldes

Les Chromebook se démarquent par leur simplicité d'utilisation grâce à Chrome OS, mais aussi par leurs prix contenus. C'est le cas de l'Asus Chromebook CB315-3HT-C6KP qui est encore moins cher en passant de 429 euros à 269 euros seulement.

Bien qu’Asus nous ait habitués à des PC portables plutôt haut de gamme avec sa famille ZenBook, la firme n’oublie pas les plus petits budgets et propose également d’excellents Chromebook. Ce sont des ordinateurs portables tournant sous Chrome OS, idéaux pour la navigation web et la bureautique. Aujourd’hui, le modèle CM1400FXA-EC0014 devient plus intéressant en perdant 160 euros de son prix.

Les points forts du Chromebook Asus

Un format convertible

Un écran tactile de 14 pouces pivotant à 360°

L’interface Chrome OS, facile à utiliser au quotidien.

Affiché à 429,99 euros, puis remisé à 359,99 euros, le Chromebook Asus (CM1400FXA-EC0014) est désormais disponible en promotion à 269,99 euros seulement sur le site Darty.

Un laptop léger et polyvalent

Avec le Chromebook CM1400FXA-EC0014, Asus a misé sur la simplicité. On découvre un écran tactile de 14 pouces, avec des bordures fines et des lignes soignées. Il pourra même pivoter à plat sur 360° grâce à ses charnières, pour s’utiliser comme une tablette ou bien partager le contenu de votre écran avec d’autres personnes autour de vous de manière plus confortable.

Par ailleurs, ce Chromebook est plutôt un poids plume, puisqu’il ne pèse que 1,45 kg, pour 16 mm d’épaisseur. Peu encombrant, il pourra donc facilement être transporté en déplacement. Quant à son autonomie, ce laptop se montre plutôt endurant et peut tenir facilement une journée. En revanche, il ne faudra pas compter sur la charge rapide.

Une expérience fluide au quotidien

Asus fait le choix d’intégrer une puce AMD Athlon 3015Ce. Ce n’est pas la plus performante, mais cette configuration promet tout de même de bonnes performances pour celles et ceux qui n’exécutent pas des tâches gourmandes. Son processeur sera épaulé par 8 Go de mémoire vive, et vous pourrez profiter d’une capacité de stockage de 64 Go.

Son principal atout est de tourner sous ChromeOS. Celui-ci offre d’abord une grande simplicité d’utilisation et une belle fluidité. Concrètement, le navigateur Chrome est placé au centre de la plupart des tâches, ce qui est tout à fait adapté à nos usages actuels. Les applications de la suite Google, ainsi que son cloud bien pratique pour ne plus égarer ses fichiers, seront directement intégrées dans la machine. Vous pourrez également avoir accès aux applications de streaming vidéo (Netflix, Prime Video…) ou musical (Spotify, par exemple). Pour finir sur la connectique, cet Asus Chromebook dispose de 2 ports USB Type-C et un port USB 3.2 Type-A et d’une prise jack 3,5 mm.

