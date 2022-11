Dyson baisse le prix de son balai aspirateur premium pour le Black Friday

Le V15 Detect+ est l’un des balais aspirateurs les plus aboutis de Dyson. Doté d'un laser, il met en lumière les poussières pour vous faciliter le travail. Et pour réduire la facture, la marque le propose à 599 euros contre 699 euros habituellement.

Dyson a su se faire une place clé sur le marché des aspirateurs-balais, il est presque seul sur ce secteur. Et pour conserver son statut de leader, la marque continue d’innover sur ses produits. C’est le cas du modèle V15 Detect+, qui intègre un laser afin de détecter et éliminer les poussières sur son passage. Une façon intelligente de rendre plus visibles les saletés que l’on peut manquer. Cette référence est assez onéreuse, mais la firme britannique abaisse son prix grâce à cette réduction de 15 % sur son prix initial.

Le Dyson V15 Detect+ en quelques mots

Un balai aspirateur puissant

Équipé d’un laser vert qui repère les poussières microscopiques

Pour une bonne durée : 60 minutes

Vendu au prix de 699 euros, le balai aspirateur sans fil V15 Detect+ de Dyson (avec plusieurs accessoires inclus) profite de 100 euros de réduction et passe à 599 euros sur le site du constructeur.

Un balai aspirateur innovant

Comme toujours, Dyson propose sur son V15 Detect+ un format stick sans fil afin de faciliter son utilisation que ce soit pour aspirer le sol, des meubles en hauteur ou même le plafond. Il se transformera également en aspirateur à main en un seul geste si besoin. Mais il se démarque surtout par ses innovations. La première est qu’il introduit un laser, qui ne va pas cartographier votre intérieur, mais va mettre en lumière la poussière.

Située à l’avant de la brosse, une petite lentille projette une lumière verte sur le sol, qui va aider à débusquer toutes les poussières sur le sol même celles qui sont invisibles à l’œil nu d’après la marque. De quoi éviter de repasser plusieurs fois sur le même espace. Autre innovation : son capteur « piézoélectrique », qui se charge de moduler la puissance d’aspiration réelle, selon la surface et la quantité de poussière à aspirer. De quoi économiser un peu de batteries sur la durée. Dyson améliore même la brosse principale en intégrant de petites dents pour que les cheveux et les poils ne se coincent plus, et pour ne plus régulièrement enlever les poils emmêlés autour de la brosse centrale, surtout quand vous avez des animaux.

Qui ne manque pas de puissance

Les performances sont aussi au rendez-vous. Le moteur du V15 Detect+ effectue jusqu’à 125 000 tours par minute. La technologie Root Cyclone se chargera quant à elle de capturer les poussières et les débris du flux d’air, sans aucune perte d’aspiration, et ce grâce à ses forces centrifuges générées par ses cyclones à spirale. La filtration des poussières, allergènes et autres saletés sera aussi très efficace. Par ailleurs, le balai aspirateur de Dyson dispose d’un petit écran LCD qui affiche, en temps réel, la quantité de saletés aspirées.

Quant à l’autonomie, la marque promet jusqu’à 60 minutes d’aspiration sans baisse de régime, ce qui laissera largement le temps pour se débarrasser de toute la poussière et autres. Une fois votre session d’aspiration terminée, vous n’aurez plus qu’à accrocher le Dyson sur sa station d’accueil fixée au mur. Pour le temps de charge, il faudra tabler sur 4 heures environ.

