Samsung Galaxy Watch 4 : une montre connectée premium à moins de 150 € pour le Black Friday

Dévoilée il y a plus d'un an, la Samsung Galaxy Watch 4 profite de plusieurs nouveautés qui en font une montre connectée très appréciée encore aujourd'hui. Elle est même moins chère à l'occasion du Black Friday, puisqu'elle passe de 229 euros à 149 euros à la Fnac.

Le Black Friday est la période idéale pour faire de bonnes affaires sur des produits high-tech dont les performances ont été saluées dans nos lignes. C’est par exemple le cas pour la Samsung Galaxy Watch 4, qui a été lancée l’année dernière, mais qui reste une valeur sûre aujourd’hui. Cette montre connectée a en plus apporté son lot de nouveautés, comme un changement de système d’exploitation, un nouveau design et un suivi de l’activité sportive plus précis. Ce modèle bénéficie donc en ce moment d’une réduction de 80 euros à l’approche du Black Friday.

Les points forts de la Samsung Galaxy Watch 4

Un design maîtrisé

Une montre tournée vers la santé et le suivi sportif

Une expérience utilisateur améliorée avec WearOS

D’abord affichée à 229 euros, la montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 (40 mm) est désormais disponible à 149 euros à la Fnac.

Une montre au design amélioré

Si la montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 est sortie au même moment que la Galaxy Watch 4 Classic, les deux modèles n’ont quasi rien à voir visuellement. D’abord, la Galaxy Watch 4 s’est débarrassée de la lunette rotative, pour lui préférer une navigation en touchant l’écran. Ainsi, on obtient un design moins bombé, plus léger, et donc plus élégant au poignet. Et pour ne rien gâcher, l’écran sera plus grand : sur la version 40 mm, on aura droit à un écran de 1,2 pouce. Côté qualité d’image, Samsung a misé sur la qualité avec une dalle OLED. Par ailleurs, la Watch 4 est certifiée IP68, ce qui lui permet de résister à la poussière et à l’immersion dans l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur.

L’un des autres changements majeurs se situe dans les entrailles de la montre, puisque Samsung a troqué son système d’exploitation Tizen contre WearOS, avec l’interface One UI Watch. L’expérience utilisateur en sera nettement améliorée, et on pourra notamment accéder aux applications du Play Store directement depuis la montre.

Un suivi de la forme physique bien complet

La Samsung Galaxy Watch 4 marque aussi des points sur le suivi des activités sportives et de la santé. La montre connectée embarque ainsi un grand nombre de capteurs, comme un podomètre ou encore un électrocardiogramme, et propose également la mesure de la saturation en oxygène dans le sang (SpO2). Côté sport, la Galaxy Watch 4 sera capable de reconnaître une dizaine de sports, mais rien ne vous empêche de télécharger d’autres applications pour augmenter ce nombre. Notez qu’un GPS sera aussi présent, ce qui permet de se passer de son smartphone en plein running, de même qu’un capteur de bio-impédance, qui mesure le pourcentage de graisse corporelle par rapport au muscle.

En revanche, si vous ne possédez pas de smartphone de la gamme Galaxy, vous ne pourrez pas avoir accès à l’application Samsung Health Monitor, qui prend en charge entre autres la mesure de la pression artérielle et de l’électrocardiogramme. Mais il vous sera tout de même possible de télécharger d’autres applications pour le suivi de votre santé et de vos entraînements, comme Google Fit. Enfin, côté autonomie, elle tiendra plus d’une journée selon votre utilisation.

Retrouvez la Samsung Galaxy Watch 4 (40 mm) à 149 € à la Fnac

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Watch 4.

