Une tablette Samsung performante à seulement 184 € pendant le Black Friday

Si vous souhaitez investir dans une tablette à un prix contenu, la Samsung Galaxy Tab A8 (2021) pourrait bien vous correspondre. Sa version 64 Go perd près de 100 euros de son prix et s’affiche à moins de 190 euros à l’occasion du Black Friday.

Aux côtés de ses tablettes premium, Samsung en propose des plus accessibles pour convenir aux budgets plus restreints. C’est le cas par exemple de la Galaxy Tab A8, une tablette entrée de gamme, qui profite du savoir-faire coréen avec un prix contenu, lequel est d’ailleurs aujourd’hui encore plus réduit grâce à cette réduction de presque 100 euros sur le modèle 64 Go.

La Galaxy Tab A8 en quelques mots

Un look soigné, fin et élégant

Une expérience fluide avec OneUI

Une autonomie confortable

Disponible au prix de 279 euros dans sa version 64 Go, la Galaxy Tab A8 est actuellement en promotion à 184 euros sur le site officielle de Samsung, en utilisant le code promo BF15 avant de procéder au paiement. On la trouve aussi à 199 euros à la Fnac.

Une tablette entrée de gamme efficace au quotidien

La Tab A8 n’est pas la plus puissante des tablettes Galaxy de Samsung. Elle convient davantage à des utilisateurs qui souhaitent l’utiliser pour des usages classiques comme regarder des vidéos, surfer sur Internet ou les réseaux sociaux, ou même jouer à des jeux 2D. Tout cela est possible sur ce modèle, qui est propulsé par la puce Tiger T618 épaulée ici par 4 Go de mémoire vive.

La puissance du processeur et de la carte graphique a été améliorée de 10 % par rapport au modèle précédent, pour plus de fluidité et de rapidité. Et pour une expérience utilisateur agréable et fluide, cette tablette intègre Android 11, au travers de l’interface maison One UI. Côté stockage, ce modèle offre 64 Go de stockage, mais sachez que la mémoire est extensible jusqu’à 1 To via une carte microSD.

Pratique à transporter, et endurante

Pour offrir une meilleure immersion sur son ardoise, Samsung agrandit l’écran de sa Galaxy Tab. Sa diagonale de 10,5 pouces est confortable, et même si on a affaire à du LCD (FHD+) et non de l’OLED, la Tab A8 est suffisante pour s’adonner à la lecture ou regarder vos contenus préférés. Le constructeur sud-coréen ajoute même quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos pour améliorer la qualité sonore. Esthétiquement, ces finitions sont très appréciables d’autant plus qu’elle est dotée d’un cadre métallique élégant, rappelant celui des modèles plus premium. Sa prise en main est agréable, et elle est suffisamment compacte pour vous accompagner partout en déplacement. C’est la tablette idéale pour répondre aux besoins de toute la famille.

Pour que tout le monde puisse en profiter, elle embarque une batterie de 7 040 mAh, qui lui confère une autonomie d’au moins 2 jours en utilisation classique. En revanche la charge se fait lentement, la tablette mettra donc un moment pour faire le plein de batterie. Enfin, à propos de la photo, on trouve à l’arrière un capteur de 8 mégapixels avec autofocus, et une caméra selfie de 5 mégapixels. Une faible qualité, mais qui reste convenable pour converser en visio avec vos proches et réaliser quelques clichés à la volée.

