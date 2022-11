Le Samsung Galaxy S22 Ultra devient moins cher qu’un iPhone 14 pendant le Black Friday

Les prix commencent à baisser pour le Samsung Galaxy S22 Ultra et le Black Friday ne fait qu'amplifier le mouvement. On peut le retrouver chez la Fnac à 999 euros au lieu de 1259 euros habituellement, dans sa version 128 Go.

Le choix des smartphones Premium devient de plus en plus complexe vu la qualité de ces derniers, mais il est toujours bénéfique de s’orienter auprès des valeurs sûres. Prenons le Samsung Galaxy S22 Ultra par exemple ! Ses nombreuses mises à jour l’ont rendu enfin complètement recommandable et ses qualités sont souvent introuvables ailleurs. On peut enfin se l’offrir à tarif relativement convenable pendant le Black Friday puisqu’il passe sous les 1 000 euros dans sa version 128 Go.

Pourquoi le S22 Ultra est un smartphone premium hautement recommandable ?

Il dispose d’un écran AMOLED de 6,8 pouces (QHD et 120 Hz)

La charge rapide est enfin au niveau (45 W)

Toujours l’un des meilleurs photophone du marché

Le S Pen directement intégré

La Fnac fait baisser le prix du Samsung Galaxy S22 Ultra en version 128 Go à 999 euros alors qu’il coûte 1 259 euros depuis son lancement.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy S22 Ultra. Le tableau se met à jour automatiquement.



Le Note est enfin de retour ? Pas tout à fait !

Digne successeur du fabuleux S21 Ultra, le Samsung S22 Ultra repense le design de la gamme pour s’inspirer des regrettés Galaxy Note.C’est en effet la grosse nouveauté de ce Flaship : Il possède un petit logement pour le S Pen en bas à gauche , qu’on peut déclipser d’une simple pression. Forcément, cela se ressent au niveau de l’envergure, Le S22 Ultra est un vrai tank qu’il est bien difficile de n’utiliser qu’à une main, mais qui plaira aux amateurs de smartphones massifs. Il est certes imposant, mais conserve un aspect élégant avec cette fois-ci un module photo incorporé dans la coque.

Concernant la dalle OLED, difficile de faire le moindre reproche, elle est tout bonnement d’excellente qualité. Celle-ci est de 6,8 pouces avec une définition maximale est de 3 080 x 1 440 pixels et un taux de rafraichissement est adaptatif de 10 à 120 Hz. le S22 Ultra s’offre un peu ce qu’on peut attendre de mieux en matière de fiabilité et de robustesse : IP 68 pour l’étanchéité et Corning Gorilla Glass Victus+ à l’avant et à l’arrière pour la solidité.

Enfin une charge rapide vraiment rapide !

Si l’on parle de la fiche technique, le Galaxy S22 Ultra a clairement de quoi justifier son statut de flagship. Sous le capot, on retrouve une puce Exynos 2100 avec 8 Go de RAM. Il répond donc aisément à tous les besoins que vous pouvez avoir d’un téléphone en 2022, comme profiter d’une interface logicielle à jour et sans ralentissements, que ce soit lors de la navigation sur Internet, de la lecture d’une vidéo en haute définition, et cela même si plusieurs applications tournent en fond. Cependant, il est vrai que la partie jeu vidéo a un peu plus de mal par rapport aux smartphones équipés d’un Snapdragon 8 Gen 1.

En revanche, on remarque enfin une belle amélioration de la charge rapide qui passe de 25 à 45 W, qui permet de passer de 0 à 100 % en 1 heure. Ce n’est évidemment pas au niveau des flagship de Xiaomi ou Oppo, mais c’est tout de même bien plus confortable.

Le S22 Ultra est en revanche toujours un photophone d’une extrême qualité que la concurrence aura bien du mal à atteindre côté Android. Le capteur 108 mégapixels se montre toujours aussi efficace dans de nombreuses situations, les zoom optiques X3 et X10 s’avèrent très propres et les quelques ajouts logiciels (mode nuit rehaussé, stabilité, etc.) renforcent encore l’impression générale excessivement positive. On aurait sûrement apprécié un plus gros gap entre ce smartphone et le S21 Ultra, mais on reste quand même dans le très haut du panier.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Samsung Galaxy S22 Ultra.

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday n’a pas officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre prochain, mais la plupart des e-commerçants ont d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres sous le signe de la Black Week, soit la semaine qui précède le vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des promotions que nous recommandons :

