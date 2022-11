Galaxy Tab S8 : la moins chère des tablettes premium Samsung l’est encore moins lors du Black Friday

Le Black Friday, c'est aussi l'occasion de voir les prix baisser sur de grosses références de la Tech. C'est le cas de la Samsung Galaxy Tab S8 qui est désormais disponible à 599 euros à la Fnac, contre 769 euros à son lancement.

Samsung voit certes de nombreux constructeurs se lancer sur le marché des tablettes, la marque sud-coréenne propose des tablettes sous Android toujours excellentes. On pense notamment à la Galaxy Tab S8, l’une des dernières tablettes premium de Samsung. S’il existe deux autres modèles, la Tab S8 est intéressante pour sa fiche technique équilibrée sans faire flamber la facture, surtout maintenant qu’elle coûte 170 euros de moins qu’à sa sortie.

La Galaxy Tab S8 propose …

Un écran de 11 pouces rafraichi à 120 Hz

Une puissante puce : Snapdragon 8 Gen 1

Une autonomie solide

Commercialisée à sa sortie à 769,99 euros, la Samsung Galaxy Tab S8 (128 Go) bénéficie de 170 euros de réduction et passe à présent à 599 euros sur le site de la Fnac.

Un tablette convaincante, malgré quelques concessions

Aux côtés de la Tab S8 Plus et Ultra, on à la Galaxy Tab S8. Cette ardoise propose des finitions aussi soignées, mais se contente d’un écran IPS TFT et non AMOLED, en 11 pouces. Elle propose cependant une belle définition de 2 560 x 1 600 pixels, ainsi qu’un taux de rafraichissement de 120 Hz pour assurer une navigation fluide. Sa façade arrière accueille toujours un système aimanté dédié au stylet S Pen qui est d’ailleurs fourni dans la boîte.

Au dos, même si l’on achète rarement une tablette pour faire des photos, on saluera la présence d’un double capteur à l’arrière, dont un ultra grand-angle de 6 MP. Côté écran, le capteur selfie est aussi un ultra grand-angle, mais de 12 MP. Pratique et efficace pour les visioconférences et autres appels vidéo. On notera aussi que la Tab S8 est capable de filmer en 4K 30 images par seconde.

Une tablette à l’aise pour les usages du quotidien

Plus abordable que ses consoeurs, la Tab S8 loge également dans ses entrailles la puissante puce de chez Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. Avec une telle configuration, la tablette de Samsung est efficace quotidien : elle fonctionne sans latence et vous offre une expérience fluide même quand vous jouez à des jeux gourmands.

D’ailleurs, si vous comptez y passer du temps, l’un de ses points forts, c’est bien sa batterie. Le constructeur propose une grande batterie de 8 000 mAh capable de faire tenir la tablette une journée et demie en utilisation classique, en passant de la vidéo, au jeu et à la navigation sur le Web, voire plus selon votre utilisation. Et grâce au chargeur 45 W, la Galaxy Tab S8 se recharge plus rapidement.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

