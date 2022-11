Grâce au Black Friday, le Samsung Galaxy S22 devient plus abordable que jamais

Le Black Friday est synonyme de très bonnes affaires, et les packs réunissant plusieurs produits high tech n'échappent pas aux promotions. C'est par exemple le cas du lot comprenant un Samsung Galaxy S22 et une enceinte JBL Flip 5, affiché à 599 euros au lieu de 959 euros à la Fnac.

Les packs sont bien souvent l’occasion de mettre la main sur plusieurs appareils high-tech à moindre coût. La période du Black Friday est d’ailleurs riche en bons deals. Ainsi, le pack comprenant le smartphone premium Samsung Galaxy S22, dévoilé au début de l’année, ainsi que l’incontournable enceinte Bluetooth JBL Flip 5 bénéficie d’une réduction de 360 euros, qui rend le tout bien plus intéressant.

Les points forts du pack Samsung Galaxy S22 + JBL Flip 5

Un smartphone premium de 6,1 pouces rafraîchi à 120 Hz

Une enceinte étanche jusqu’à 1 mètre de profondeur

Deux produits qui peuvent fonctionner en symbiose

D’abord affiché à 959 euros, le pack composé d’un Samsung Galaxy S22 et d’une JBL Flip 5 est désormais proposé à 599 euros à la Fnac.

Le Samsung Galaxy S22 est aussi disponible au même prix, mais seul, à la Fnac et chez Cdiscount.

Sinon, il est aussi disponible en promotion à 699 euros avec une Samsung Galaxy Watch 5.

Un smartphone compact qui mise sur l’OLED

Le smartphone premium Samsung Galaxy S22, lancé cette année, adopte une taille plutôt contenue par rapport à d’autres références situées sur la même gamme de prix : on a ainsi droit à un écran de 6,1 pouces, ce qui permet de le glisser dans une poche sans trop de difficultés. La pièce maîtresse de ce design reste tout de même cette dalle AMOLED, encadrée de très fines bordures, et dotée d’une définition Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels). Cet écran a également l’avantage de bénéficier d’un taux de rafraichissement adaptatif pouvant grimper jusqu’à 120 Hz. De quoi assurer une très bonne fluidité dans l’affichage des applications.

Des performances solides, mais une autonomie un peu en dessous

Côté performances, le Samsung Galaxy S22 est propulsé par une puce Exynos 2200 gravée en 4 nm, qui démontre une belle puissance dans le multitâche et pour faire tourner toutes sortes d’applications gourmandes. En revanche, les résultats sont moins bons côté performances graphiques, et quelques ralentissements sont à craindre sur certains jeux. La partie photo est bien plus satisfaisante : grâce à ses trois capteurs de 50 + 12 + 10 mégapixels (grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif x3), le smartphone offre une belle polyvalence, avec une mention spéciale pour le bon niveau de détails repéré sur les clichés capturés par le capteur principal. Concernant l’autonomie, celle-ci sera plutôt moyenne, puisque sa batterie de 3 700 mAh ne lui permettra pas de tenir une journée complète avec une utilisation intensive. La charge rapide et la charge sans fil seront tout de même de la partie.

Une enceinte qui délivre un bon son à 360 degrés

Également inclue dans ce pack, l’enceinte Bluetooth JBL Flip 5 est un modèle tout à fait nomade, qui dispose d’une conception robuste grâce à son enveloppe en caoutchouc qui amortira les éventuels chocs. L’un de ses atouts ? Sa certification IPX7, qui la rend imperméable et étanche jusqu’à un mètre de profondeur pendant 30 minutes. Son format cylindrique lui permettra également de diffuser le son à presque 360 degrés, avec une qualité sonore tout à fait honorable, avec notamment des basses plutôt profondes et riches. Le Bluetooth multipoint sera aussi de la partie, ce qui vous permettra de connecter deux appareils simultanément et de lancer une musique sur l’un sans qu’aucun des deux ne soit déconnecté. Pour ce qui est de sa durée d’utilisation sur une charge, on pourra compter sur une douzaine d’heures.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S22.

