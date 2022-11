La toute nouvelle trottinette premium de Xiaomi coûte déjà 100 € de moins pour le Black Friday

Le Black Friday est l'occasion idéale pour faire de très bonnes affaires, y compris sur des références sorties tout récemment. C'est le cas pour la trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, dont le prix passe de 799 euros à 699 euros chez Darty.

Au fil des ans, Xiaomi s’est installée durablement sur le marché des trottinettes électriques. La marque chinoise a en effet lancé des modèles très efficaces, comme la Mi Scooter 3, qui figure actuellement dans notre top 3. Mais désormais, place à la nouveauté : il y a quelques semaines, Xiaomi a lancé son Electric Scooter 4 Pro, une trottinette premium robuste qui délivre une belle puissance sur la route. Même si elle a été lancée tout récemment, cela ne l’empêche pas de profiter d’une belle promotion durant ce Black Friday.

Les points essentiels de la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

Une trottinette robuste

Une puissance maximale de 700 W

Une autonomie de 45 km

Lancée à 799 euros, la trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Pro est désormais disponible à 699 euros chez Darty.

Une trottinette plus pratique

Chez Xiaomi, on ne change visiblement pas une équipe qui gagne au niveau du design de ses trottinettes électriques. L’Electric Scooter 4 Pro reprend ainsi la formule des modèles qui l’ont précédée, avec ses câbles apparents noirs et rouges. En revanche, la conception de cette trottinette premium a été améliorée par rapport à l’ancienne version, la Scooter Pro 2 : la largeur du plateau a en effet été portée à 165 mm, ce qui laisse davantage de place pour les pieds lors de la conduite.

De plus, la taille de la trottinette a été augmentée de 5 mm, pour gagner en ergonomie, et les pneus mesurent désormais 10 pouces, et non plus 8 pouces comme sur la Scooter 3 ; ils sont ainsi plus robustes, et assurant un meilleur amortissement des chocs sur la route. Bref, l’expérience sera bien plus confortable qu’avant grâce à ces petites améliorations. En revanche, pour ce qui est du transport de la trottinette une fois pliée, l’utilisateur pourra ressentir quelques difficultés, puisque ce modèle de Xiaomi pèse tout de même 16,5 kg.

Un modèle plus endurant, même sur pente

S’agissant de ses performances sur la route, la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro embarque un moteur d’une puissance nominale et maximale de 350 W et 700 W. Cela lui permet sans aucun problème de tenir une vitesse maximale de 25 km/h, conformément à la réglementation française, et ce, même sur une pente inclinée jusqu’à 20%. Atteindre cette vitesse maximale se fera d’ailleurs en un temps très réduit. Concernant la conduite, la trottinette est maniable et promet une belle stabilité. Le système de freinage sera quant à lui très efficace, ce qui est rassurant.

Le guidon accueille par ailleurs un écran, comme il est d’usage chez Xiaomi : il pourra ainsi afficher la vitesse actuelle, le mode de conduite choisi ou encore l’état de la batterie. En parlant d’autonomie, justement, la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro pourra parcourir 40 km avant de tomber en rade. Pour la recharger complètement, il faudra être patient et la laisser brancher entre 8 et 9 heures.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro.

