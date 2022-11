Pour le Black Friday, la Xbox Series X avec 2 jeux est à un super prix

La console premium Xbox Series X n'échappe pas aux réductions du Black Friday. Elle s'accompagne même de deux jeux, Far Cry 6 et Halo Infinite, et s'affiche à 499 euros chez Leclerc.

La neuvième génération de consoles de salon a investi le marché il y a déjà deux ans. Depuis, les Playstation 5, Xbox Series S et Xbox Series X se vendent comme des petits pains, et sont même bien souvent en rupture de stock. Mais pour le Black Friday, la console la plus puissante de Microsoft est bel et bien disponible, et même à prix réduit, puisque cette machine capable de faire tourner des jeux en 4K est actuellement vendue à moins de 500 euros, et avec deux jeux vidéo en plus.

Les points essentiels de cette Xbox Series X

Une console puissante et silencieuse

Capable de faire tourner des jeux en 4K

Far Cry 6 et Halo Infinite disponibles dans le pack

Au lieu d’un prix barré de 587 euros, le pack contenant une Xbox Series X et les deux jeux Far Cry 6 et Halo Infinite est désormais proposé à 499 euros chez Leclerc.

Une console massive et silencieuse

Contrairement à la Xbox Series S, plus compacte, la Xbox Series X est une console imposante avec ses 30 cm de hauteur et sa base carrée de 15 x 15 cm. Si cette grande carrure lui offre une belle stabilité, il ne sera pas toujours simple de lui trouver une place près du téléviseur : elle rentrera difficilement dans un meuble TV, surtout si vous souhaitez la poser à la verticale (ce qui est d’ailleurs recommandé pour un meilleur refroidissement), à part si vous en possédez un encore plus massif. Mais cette large carrure ne l’empêchera pas d’être très silencieuse, même en faisant tourner des jeux gourmands : la Xbox Series X saura donc se faire discrète.

Une console avec un boost de puissance

Côté performances, la Series X bénéficie d’un net gain de puissance par rapport à ses aînées, mais aussi par rapport à la Series S, naturellement. Elle bénéficie ainsi d’une puissance de Tflops, traduit par un CPU AMD Zen 2 8 cœurs à 3,6-3,8 GHz, un GPU AMD RDNA 2 avec 52 CU à 1 825 GHz, 16 Go de mémoire vive en GDDR6 et un SSD 1 To avec la Xbox Velocity Architecture. Elle sera même capable de faire tourner des jeux en 4K à 60 images par seconde, voire jusqu’à 120 IPS selon les titres.

Autre bon point très pratique : la Series X assure une rétrocompatibilité Xbox 360 et Xbox One, ce qui permet de faire fonctionner la grande majorité des titres compatibles avec les anciennes consoles, mais en plus, ceux-ci voient leur résolution et framerate augmenter. Une belle manière de redécouvrir vos jeux. Et si ce modèle dispose bien d’un lecteur optique, vous pourrez aussi profiter d’un très large catalogue de jeux grâce au Xbox Game Pass. Cet abonnement (9,99 euros par mois), l’une des forces principales de cette console, permet de découvrir une variété de titres, à moindres frais.

