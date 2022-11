JBL Flip Essential 2 : cette puissante enceinte portable est à -30 % durant le Black Friday

La JBL Flip Essential 2, partenaire idéale pour animer vos soirées, profite d'un très bon rapport qualité/prix pendant le Black Friday. Cette enceinte portable tombe à 69,99 euros, au lieu de 99,99 euros habituellement.

La Flip Essential 2 n’est pas la dernière enceinte Bluetooth de chez JBL, mais reste aujourd’hui une très bonne référence pour toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient emporter une enceinte nomade et connectée à des soirées. Tout terrain, ce modèle a surtout l’avantage d’être robuste et étanche pour être amené partout sans risque. Pour le Black Friday, elle devient encore moins chère, et profite d’une réduction de 30 euros.

La JBL Flip Essential 2 c’est …

Une enceinte robuste et compacte

Qui offre une bonne puissance sonore

Et une autonomie solide

Généralement au prix de 99,99 euros, la JBL Flip Essential 2 est maintenant disponible en promotion à 69,99 euros sur le site d’Amazon. Elle est au même prix chez Boulanger.

Une enceinte à emmener partout avec soi

La JBL Flip Essential 2 prend une forme cylindrique qui permet de diffuser le son presque à 360 degrés. Elle profite en plus d’un design bien fini et compact avec seulement 500 grammes. Cette JBL est taillée pour les sorties entre amis, que ce soit en ville, au bord de la piscine ou même à la plage.

Avec des matériaux robustes, la Essential 2 peut être utilisée vraiment partout. C’est d’ailleurs grâce à sa certification IPX7, que l’enceinte est capable de résister aux éclaboussures ainsi qu’à une immersion complète dans 1 mètre d’eau pendant 30 minutes maximum. Vous pouvez donc profiter de votre enceinte en extérieur sans crainte.

Suffisamment puissante pour sa taille

Simple d’utilisation et intuitive, la Flip Essential 2 s’appaire en quelques instants jusqu’à deux appareils grâce à sa connexion Bluetooth. Pour son gabarit, elle offre une belle puissance sonore avec des basses profondes. De plus, avec la fonction JBL Original Pro, vous pourrez profiter d’une plus grande puissance sonore et pendant un bon moment.

Quant à l’autonomie, la marque annonce une durée d’utilisation d’environ 10 heures. Elle se recharge entièrement en un peu plus de 4 heures. L’enceinte est même équipée d’une sortie USB qui vous permet de recharger vos appareils, comme votre smartphone, pour que vous ne manquiez jamais de batteries.

