Black Friday : ce téléviseur 4K Sony de 43 pouces est à un super prix

Ce vendredi a lieu le Black Friday : l'un des meilleurs moments de l'année pour faire de bonnes affaires ! De belles promotions, il y en a sur les téléviseurs, comme ce Sony KD-43X89K, puisque son prix passe de 899 à 749 euros seulement.

Cette édition 2022 du Black Friday regorge de jolies offres sur les téléviseurs 4K et ce chez plusieurs marques. C’est le cas de Sony avec son modèle KD-43X89K, dont le prix est en baisse de 150 euros, la promotion parfaite donc pour celles et ceux qui préfèrent un bon téléviseur avec une petite diagonale.

Le Sony KD-43X89K, c’est quoi ?

Un téléviseur 4K de 43 pouces

La technologie Bravia de Sony

Android TV intégré

En temps normal, on trouve le Sony KD-43X89K au prix de 899 euros. Mais durant le Black Friday, il peut être acheté à 749 euros sur le site de la Fnac.

La technologie Bravia pour réellement profiter de ses contenus

La fiche technique de ce téléviseur Sony a de quoi faire rougir bien d’autres modèles. On a droit à un écran LCD de 43 pouces, soit une diagonale de 108 cm de longueur en définition 4K (UHD), avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. De quoi avoir une image plus fluide, ce qui peut être très utile si vous jouez à des jeux vidéo sur une console, comme la Xbox Series X|S ou la PlayStation 5.

Le KD-43X89K dispose de la technologie Bravia de Sony et il est compatible HDR, HDR10, Dolby Vision. Du côté de l’audio, on a droit au DTS et au Dolby Atmos, ce qui reste classique. Si vous souhaitez le fixer sur un mur, c’est possible puisque ce modèle respecte la norme VESA (200 par 200 mm).

Ce Sony KD-43X89K embarque Android TV et toutes les fonctionnalités liées

On trouve le système d’exploitation de Google dédié aux téléviseurs Android TV. Il permet de télécharger de très nombreuses applications via le Google Play Store, que ce soient des services de SVoD ou des services de streaming musical. Le téléviseur a une mémoire interne de 16 Go, ce qui permet de télécharger nombre d’applications et quelques contenus vidéos. Android TV embarque Google Assistant pour contrôler le téléviseur, mais ce produit est en plus de ça compatible avec Amazon Alexa et HomeKit d’Apple.

Du côté de la connectivité, le Sony KD-43X89K est équipé du Bluetooth 4.2 et du Wi-Fi ; pour la connectique, on a droit à un port Ethernet, deux ports USB, quatre ports HDMI, mais aussi une sortie numérique optique et une sortie analogique pour l’audio. Du point de vue consommation, ce téléviseur 4K est classé G avec une consommation en fonctionnement de 125 W et de 0,5 W en veille. Le Sony KD-43X89K a de plus quelques fonctionnalités intéressantes, comme l’optimisation de la luminosité de l’image en fonction de la lumière ambiante dans la pièce, de même pour le son.

