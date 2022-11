Razer Book : ce puissant PC portable perd 1 050 € de son prix pendant le Black Friday

L'ultraportable Razer Book 13, destiné à des tâches de bureautique, est habituellement affiché à un prix très élevé. À l'occasion du Black Friday, il fait enfin l'objet d'une réduction conséquente : il passe ainsi de 1 899 euros à 849 euros chez Darty.

Il y a deux ans, la marque Razer est sortie de sa zone de confort : au lieu de proposer un énième PC portable orienté gaming, elle a décidé d’investir le marché des ultraportables destinés à la bureautique en lançant son Razer Book 13. Avec ses finitions premium, son écran de qualité au format 16:10 et ses bonnes performances, il a plusieurs atouts à démontrer. Seul bémol : son prix, qui est beaucoup trop élevé. Heureusement, en ce Black Friday, la facture s’allège considérablement grâce à une promotion de 1 050 euros (!).

Ce qu’il faut retenir du Razer Book 13

Un écran tactile de 13 pouces et 16:10

Combo i7-1165G7 + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Une bonne autonomie et la charge rapide présente

Habituellement affiché à 1 899 euros, l’ultraportable Razer Book 13 est désormais proposé à 849 euros chez Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Razer Book 13. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Razer Book 13 au meilleur prix ?

Un design aux faux airs de MacBook Pro

Contrairement à l’identité gaming de ses références taillées pour le jeu, Razer a pris le parti, avec son ultraportable Book 13, d’opter pour le minimalisme et l’élégance. On a donc ici droit à un châssis en aluminium sobre et à des finitions soignées, sans fioritures. Ce design nous rappellerait presque les lignes du MacBook Pro d’Apple ou du XPS 13 de Dell, ce qui n’est naturellement pas un mauvais point. Seul petit point noir : le poids de cet ultraportable (1,4 kg), qui se situe dans la moyenne haute pour un PC portable de ce type.

Ce modèle embarque également un clavier confortable, doté de touches suffisamment larges et qui assurent une frappe silencieuse. Un bon point pour celles et ceux qui enchaînent un grand nombre de tâches de bureautique à la suite. Malgré la simplicité globale du design, Razer ne s’est visiblement pas privé de faire honneur à son univers gaming en ajoutant un rétroéclairage RGB sur son clavier. Outre le fait d’apporter esthétique et gaieté avec toutes les possibilités de coloris, touche par touche, la luminosité de ce rétroéclairage est très bonne.

Un écran de qualité et des performances bien présentes

Le Razer Book 13 intègre un écran IPS de 13 pouces Full HD (1 920 x 1 200 pixels) de très bonne facture, qui propose aussi un format 16:10 très appréciable pour les tâches dites de productivité. Concernant les performances de cet ultraportable, celles-ci seront bien présentes et émaneront d’une configuration taillée pour le multitâche. Le Razer Book 13 est en effet propulsé par un processeur Intel Core i7-1165G7, épaulé par 16 Go de mémoire vive. Un ensemble idéal pour un usage bureautique classique, mais aussi pour des activités plus gourmandes, voire même certains jeux (sans pousser les graphismes à leur maximum, évidemment). Le tout est par ailleurs complété par un SSD de 512 Go qui, outre sa capacité de stockage considérable, réduira les temps de chargement et assurera des lancements rapides de votre machine.

Enfin, pour ce qui est de son autonomie, le Razer Book 13 pourra fonctionner durant environ 8 heures en ajustant les paramètres de batterie sur « meilleures performances », et pendant 12 heures si vous privilégiez l’autonomie. Le chargeur de 65 W garantit quant à lui une charge relativement rapide : comptez environ 90 minutes pour une charge complète. La connectique sera de son côté assez généreuse avec deux ports USB-C, un port USB-A, un connecteur mini-jack, un port HDMI ainsi qu’un lecteur de cartes microSD.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Razer Book 13.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs ordinateurs portables à moins de 1 000 euros en 2022 ?

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday n’a pas officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre prochain, mais la plupart des e-commerçants ont d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres sous le signe de la Black Week, nom donné à la semaine qui précède le vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.