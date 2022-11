Ce SSD externe Crucial de 2 To est le bon rapport Go-prix du Black Friday

Avec sa capacité de stockage de 2 To, le SSD externe Crucial X6 est une solution idéale pour sauvegarder ses données. À l'occasion du Black Friday, il n'est plus aussi cher qu'auparavant, puisque son prix passe de 164,99 euros à 119,99 euros chez Darty.

Plus robustes et rapides que les disques durs classiques, les SSD sont à privilégier si vous souhaitez conserver précieusement vos données en toute sécurité. Crucial propose d’ailleurs plusieurs modèles externes très efficaces qui vous permettront d’emporter vos fichiers partout avec vous, tout en vous faisant bénéficier de vitesses de transfert élevées. Si vous avez besoin d’une capacité de stockage conséquente, vous pourrez jeter votre dévolu sur le Crucial X6 de 2 To, qui est actuellement 45 euros moins cher.

Les points forts du SSD externe Crucial X6

Un débit de lecture jusqu’à 800 Mo/s

Une grosse capacité de stockage

Une solution plus solide

Initialement proposé à 164,99 euros, le SSD externe Crucial X6 de 2 To est désormais disponible à 119,99 euros chez Darty.

Un SSD solide et facile à déplacer

Comme tous les SSD, le modèle Crucial X6 permet de stocker efficacement et en toute sécurité nos fichiers. Il a avant tout été conçu pour assurer une bonne solidité, puisque ce genre d’appareil est plus résistant que les disques durs traditionnels. Et ce, grâce à l’absence de pièces mécaniques, qui permet au SSD de résister aux chocs et aux vibrations. D’ailleurs, le Crucial X6 est capable de résister à une chute de 2 mètres (sur une moquette, forcément) et même aux températures extrêmes. Une solution rassurante, donc.

Outre sa fiabilité, le Crucial X6 est également facilement transportable, puisqu’il ne pèse que 42 grammes, et ses dimensions restent très contenues : seulement ‎6.9 x 1.1 x 6.4 centimètres. Vous pourrez donc sans souci le glisser dans une poche ou dans un sac à dos.

Petite taille, grande puissance

Malgré sa petite taille, le SSD externe Crucial X6 renferme une belle puissance, puisqu’il propose tout de même un débit de lecture jusqu’à 800 Mo/s. Vous pourrez ainsi transférer vos fichiers rapidement, et ne plus souffrir de temps de chargements ultra-lents. Pour couronner le tout, le SSD offre une capacité de stockage considérable de 2 To. De quoi sauvegarder un très grand nombre de fichiers, jeux, films ou encore photos sans vous soucier du stockage restant avant un bon moment.

Enfin, notez que ce SSD peut fonctionner avec les PC, les Mac, les PS4, les Xbox One ou encore les appareils Android, et qu’il sera prêt à l’emploi avec son connecteur USB-C.

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday n’a pas officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre prochain, mais la plupart des e-commerçants ont d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres sous le signe de la Black Week, nom donné à la semaine qui précède le vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.