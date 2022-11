549 €, c’est le super prix de l’Asus VivoBook Pro 14 OLED (Ryzen 5) durant le Black Friday

L'Asus VivoBook 14 Pro OLED équipé d'un Ryzen 5 est un laptop parfait pour vous accompagner dans votre quotidien, où son écran OLED fait évidemment son petit effet. Il se négocie aujourd'hui à moins de 550 euros sur Amazon, contre 719 euros.

Asus fait partie des constructeurs mettant en avant l’apport des dalles OLED sur PC portables et c’est justement le cas de ce modèle Asus VivoBook Pro 14 OLED (S3400QA-KM085W). Non seulement ce laptop profite d’une belle qualité d’image, mais il délivre aussi de bonnes performances grâce à sa puce AMD Ryzen 5. Si vous attendiez une baisse de prix pour craquer, sachez qu’il est actuellement disponible avec une réduction de 170 euros sur son prix.

Pourquoi recommande-t-on ce laptop ?

Un écran OLED de 14 pouces (définition 2,8K)

Une puce AMD efficace : Ryzen 5 5600H

8 Go de mémoire vive et SSD de 512 Go

L’Asus VivoBook Pro 14 OLED (S3400QA-KM085W) est en ce moment en promotion sur Amazon : au lieu de 719 euros, il est affiché à 549,99 euros seulement.

Un sublime écran

Après l’avoir introduit sur ses ordinateurs portables ZenBook, Asus fait profiter sa gamme VivoBook de la technologie OLED. Le modèle Pro 14 proposé dans ce bon plan, dispose d’un écran OLED, de 14 pouces donc, au format 16:10 avec une définition pouvant grimper jusqu’à 2880 x 1800 pixels. Résultat : c’est un plaisir pour nos yeux. La dalle offre une excellente qualité d’affichage avec un taux de contraste infini et un retour lumineux parfait.

Le design est également bien exécuté. Le VivoBook Pro 14 présente des lignes plutôt sobres et élégantes, avec un boîtier gris mat robuste. Avec son format compact et son poids plume de seulement 1,4 kg, l’ultrabook d’Asus sera parfaitement adapté pour les utilisateurs les plus nomades. Et la connectique n’est pas mise de côté pour autant. Elle est même plutôt complète : avec un port Thunderbolt 4, deux ports USB, un port USB-C, un port HDMI, un port jack 3,5 mm ainsi qu’un lecteur de cartes microSD. De plus, le PC est équipé d’un pavé numérique sur le trackpad servant à déplacer le curseur.

Et une configuration solide pour le prix

Pour fonctionner efficacement, le laptop d’Asus s’appuie sur une fiche technique très équilibrée et taillée pour répondre aux besoins du quotidien. On retrouve sur ce modèle une puce AMD Ryzen 5 5600H, 8 Go de RAM au format DDR4 SDRAM et un stockage de 512 Go en SSD NVMe. Avec une telle configuration, le PC portable d’Asus se comporte comme un charme. Que ce soit pour naviguer sur internet, réaliser des tâches les plus gourmandes comme la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Il trouvera cependant ses limites sur le gaming, mais avec la présence de la carte graphique Intel Iris Xe, vous pourrez jouer à quelques jeux en 2D ou 3D peu gourmands. Et pour assurer de bonnes performances, le laptop s’équipe d’un système de refroidissement.

En plus de cela, le VivoBook Pro 14 OLED se montre assez endurant, sa batterie est capable de tenir environ 9 heures en utilisation classique — de quoi l’utiliser une bonne journée loin d’une prise. Cela est notamment dû à l’OLED qui se trouve être une technologie beaucoup moins énergivore que le LCD classique. Toutefois, ce modèle, ne propose malheureusement pas la charge rapide.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs ordinateurs portables à moins de 1 000 euros en 2022 ?

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday a officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre 2022. La plupart des e-commerçants ont alors d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres pour ce vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel). Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday. S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.