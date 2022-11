Déjà abordable, la montre connectée Amazfit GTR 3 est encore moins chère pendant le Cyber Monday

Il n'est pas nécessaire de dépenser toutes ses économies pour s'acheter une montre connectée performante. L'endurant modèle Amazfit GTR 3 en est un bon exemple, puisqu'il ne coûte 119 euros au lieu de 179 euros sur Amazon en ce Cyber Monday.

Le Black Friday a beau être terminé, la vague de promotions ne s’est pas calmée pour autant. En ce Cyber Monday, il est encore possible de faire de très bonnes affaires, y compris sur des références tech qui affichaient déjà un prix plutôt abordable. C’est par exemple le cas de la montre connectée Amazfit GTR 3, digne héritière de la GTR 2. Lancée fin 2021, ce modèle n’est pas avare en performances, et propose des fonctionnalités très utiles au quotidien, pour un prix encore plus contenu en ce moment puisqu’il chute sous les 120 euros.

Les points essentiels de l’Amazfit GTR 3

Un écran AMOLED de 1,39 pouce

Un suivi de santé efficace (avec SpO2)

Une autonomie de 21 jours

Habituellement affichée à 179 euros, la montre connectée Amazfit GTR 3 est désormais disponible à 119 euros sur Amazon.

Une montre pas chère, mais élégante

La montre connectée Amazfit GTR 3 a beau afficher un prix très contenu, cela ne veut pas dire que la marque a fait des concessions sur son design. On aura ainsi droit à un design tout en rondeurs et élégant, avec un cadrant épuré en alliage d’aluminium léger. Ce cadrant renferme par ailleurs une dalle AMOLED de 1,39 pouce d’une définition de 454 x 454 pixels (326 pixels par pouce), ce qui est largement suffisant pour rendre les informations affichées bien lisibles. Cet écran, encadré de fines bordures, est par ailleurs complété par deux boutons physiques, dont un muni d’une couronne rotative pour naviguer facilement dans les menus.

Autrement, vous pourrez choisir entre 50 cadrans affichant l’heure, la date du jour ainsi que d’autres informations que vous aurez choisies. La montre est par ailleurs certifiée 5 ATM, ce qui veut dire qu’elle pourra survivre jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Un bon suivi de la forme et du sport

L’Amazfit GTR 3 se voulant être une montre connectée complète, elle propose un bon suivi des activités sportives et de la santé. Pour assurer sa mission, elle pourra compter sur une batterie de capteurs, qui serviront notamment à surveiller la qualité du sommeil, le niveau de stress, mais aussi pour mesurer la fréquence cardiaque (avec des alertes envoyées si elle est trop basse) ainsi que l’oxygénation du sang (SPO2). Le suivi des cycles menstruels est également disponible.

Concernant le sport, la montre intègre plus de 150 modes sportifs. Elle pourra même reconnaître vos mouvements et enregistrer une multitude de données dès que vous démarrez une activité parmi les huit qu’elle peut automatiquement déterminer, à savoir la course en plein air, le tapis roulant, la marque, la marque en intérieur, le vélo en plein air, la natation en piscine, le rameur ou encore le vélo elliptique. Enfin, sachez que l’Amazfit GTR 3 embarque un altimètre et prend en charge plusieurs systèmes de navigation par satellite, à commencer par le GPS. Notez par ailleurs que si vous souhaitez activer un mode sport à la voix, vous pourrez le faire facilement avec l’assistant Alexa, intégré à la montre.

Une endurance énorme

L’un des principaux atouts de la l’Amazfit GTR 3 reste tout de même son autonomie robuste, puisque grâce à sa batterie conséquente et à son excellente gestion de l’énergie, elle est capable de fonctionner en mode classique durant 21 jours (voire près de 30 jours avec la veille), avant de passer en mode économie d’énergie. Bref, vous ne risquez pas de tomber en rade après seulement une journée de travail ou d’entraînement.

