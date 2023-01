LG OLED48C2 : quand l’un des meilleurs TV 4K est soldé à un excellent prix

Avant tous les autres, LG a fait le pari de proposer des téléviseurs OLED de moins de 50 pouces. Le succès fut immédiat et ses principaux concurrents en ont fait de même. Pour les soldes d'été, le TV LG OLED48C2 baisse son prix : 874 euros au lieu de 1 199 euros.

La gamme C2 de LG compte en tout six déclinaisons. La version 48 pouces reste emblématique dans la mesure où c’est le premier téléviseur OLED de petite taille à être commercialisé. Son succès a consolidé la réputation de LG sur le marché des TV OLED. Pour l’avoir à prix réduit, les soldes sont le bon moment puisqu’il bénéficie de 325 euros de remise.

En quoi le TV LG OLED48C2 est intéressant ?

Avec le processeur Alpha 9 Gen 5 et webOS

Immersion visuelle avec Dolby Vision IQ

Quatre ports HDMI 2.1

Une dalle OLED Evo de 121 cm avec 120fps en 4K

Au lieu de 1 199 euros habituellement, le TV LG OLED48C2 est maintenant disponible en promotion à 874 euros avec le code promo 25DES299 chez Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le LG OLED48C2. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La LG OLED48C2 au meilleur prix ?

Un design épuré et un écran lumineux

LG a cherché à affiner et à alléger tous les modèles de sa gamme de téléviseurs C2. Le constructeur a réussi son coup avec un châssis en fibre composite. Les bordures n’ont jamais été aussi fines tandis que les lignes sont toujours aussi raffinées. Cela donne une smartTV de 1 071 x 650 x 251 mm pour 18 kg (avec support). Le pied en aluminium assure une stabilité certaine, mais rend impossible de faire pivoter le téléviseur. Cela dit, il est possible d’accrocher ce dernier au mur.

La qualité de l’écran est sans conteste le plus grand atout de ce TV LG OLED48C2. Ce modèle s’illustre par son fameux pixel auto éclairé. De plus, différentes technologies LG y sont intégrées : True Color Accuracy Pro, AI Picture Pro ou encore Dynamic Tone Mapping Pro. Leur association donne des images très détaillées et immersives d’une luminosité exceptionnelle et des contrastes infinis.

Du son surround 7.1.2 Dolby Atmos

Il faut un son digne de ce nm pour accompagner la performance graphique du TV LG OLED48C2 et à ce sujet, le constructeur ne déçoit pas. Pour livrer un son surround 7.1.2, Alpha 9 Gen 5 utilise deux canaux audio, ce qui amène à un son très bien équilibré et progressif. La compatibilité Dolby Audio et Dolby Atmos optimise d’autant plus le rendu sonore qui devient plus riche et immersif.

Ce modèle peut très bien faire office de moniteur gaming. Le taux de rafraichissement à 100 Hz, les ports HDMI 2.1 à 4K@120fps ainsi que sa compatibilité HDR10, HDR10 Pro, Dolby Vision IQ ou encore Freesync Premium et G-Sync sont des qualités appréciables de ce téléviseur. De même, avec GeForce Now et Google Stadia intégrés, vous avez accès à des centaines de jeux en vous passant de console. Chaque session sera du pur plaisir avec une faible latence et une immersion de tous les instants.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la version 55 pouces de la gamme LG C2.

