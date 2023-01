Amazon est toujours aussi actif pendant les soldes d’hiver 2023, voici notre sélection

Durant ces soldes d'hiver 2023, Amazon compte bien proposer une vague de promotions sur différents produits tech. On vous a compilé les meilleures offres.

Les soldes d’hiver sont une période généralement très attendue par les consommateurs, qui souhaitent faire de bonnes affaires après les fêtes de fin d’année. Et, même les produits tech les plus recommandés n’échappent pas aux promotions. Sur Amazon, il est, par exemple, facile de dénicher d’excellents prix, la preuve avec cette sélection des meilleures offres des soldes.

Les meilleures offres des soldes sur Amazon

Segway Ninebot D28E

Après avoir enrichi son catalogue de nouvelles références, Xiaomi a augmenté au passage le prix de ses appareils à deux roues. Celle avec une autonomie de 25 km d’autonomie est vendu aux alentours de 450 euros. Fort heureusement, il existe d’autres constructeurs proposant des trottinettes électriques tout aussi recommandable et parfois mieux loti… C’est le cas par exemple de la société Segway — l’un des leaders du marché de la mobilité urbaine — qui propose de nombreuses références notables, dont la Ninebot Segway D28E qui perd actuellement 140 euros de son prix.

La Ninebot D28E, c’est quoi ?

À la fois élégante et robuste

Capable de gravir des côtes de 15° avec son moteur de 300 W

Avec une autonomie capable de monter jusqu’à 28 km

Proposée à 439 euros, la trottinette électrique Ninebot D28E de Segway est soldé à moins 32 % et s’affiche à désormais à 299 euros sur le site d’Amazon, ainsi que chez l’e-commerçant E.Leclerc.

Sony Bravia KD-43X72K

Si la tendance est aux téléviseurs avec écran QLED ou OLED, ces technologies ne sont pas à la portée de tous. Il existe des modèles plus abordables, qui sont de bonne qualité. C’est le cas par exemple du modèle Bravia KD-43X72K de Sony, qui offre une définition 4K et prend en charge l’HDR10, Dolby Atmos. Pour ceux qui seraient intéressés, vous serez ravis d’apprendre que le modèle avec 43 pouces perd plus de 20 % de son prix.

En quoi ce modèle est-il intéressant ?

Une petite dalle de 43 pouces compatible 4K

La technologie Bravia de Sony

L’interface Android TV et ses avantages

Lancé à 699 euros, le téléviseur Sony Bravia KD-43X72K bénéficie de plus 20 % de remise et s’affiche maintenant à 540 euros sur le site Amazon.

SSD NVMe Crucial Plus 1 To

Vous êtes un peu juste côté stockage ? Sur votre PS5 ou votre PC ? La solution évidente, c’est le SSD. Pendant les soldes, il est possible de vous offrir l’un des modèles les plus performants et les moins chers de chez Crucial, le P5 Plus, qui est disponible avec plus de 40 euros de remise dans sa version 1 To. Ce dernier remplit bien les exigences de Sony, en proposant des vitesses de lecture assez élevées et une bonne capacité de stockage pour booster votre PS5.

Quels sont les points forts de ce SSD ?

Il propose des débits allant jusqu’à 6 600 Mo/s

Il offre une quantité de stockage de 1 To

Compatible PS5 et PC avec port PCIe 4.0

Au lieu d’un prix barré à 139,49 euros, le SSD Crucial P5 Plus (CT1000P5PSSD8) format M.2 de 1 To profite d’environs 30 % de remise et passe ainsi à 99,64 euros sur Amazon.

Sonos Ray

Les barres de son sont censées donner un bon coup de boost à l’audio des téléviseurs. Sonos propose plusieurs références de grande qualité, mais surtout à des prix pas forcément accessibles pour le commun des mortels. Heureusement, la marque propose aussi des modèles moins onéreux et c’est notamment le cas de la Sonos Ray. Elle est d’ailleurs encore moins chère pour les soldes chez Ubaldi avec une trentaine d’euros en moins.

Les points essentiels de la Sonos Ray

Du Sonos accessible

Un format compact

Restitution sonore douce et précise

Compatibilité Dolby Digital (jusqu’à 5.1), DTS (jusqu’à 2.0 seulement) et PCM (stéréo)

Airplay et multiroom

Initialement affichée à 299 euros, la barre de son Sonos Ray est maintenant disponible à 261 euros chez Ubaldi pendant les soldes.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Derniers-nés dans la gamme des écouteurs sans fil de la marque, les Samsung Galaxy Buds 2 Pro se présentent comme des true wireless haut de gamme et intègrent quelques nouveautés par rapport au précédent modèle. À plus de 200 euros à leur sortie, les soldes donnent l’occasion de se les offrir à un prix bien plus intéressant.

Les Galaxy Buds 2 Pro offrent…

Un petit gabarit plus compact

Une bonne restitution sonore

La présence de l’audio spatial et d’un nouveau codec « Hi-Fi »

Sortie au prix de 229 euros, les Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont actuellement à 183,14 euros sur le site d’Amazon, mais avec l’ODR d’une valeur de 50 euros, ils tombent à 133,14 euros.

AMD Ryzen 7 5700G et Ryzen 7 5800X3D

Besoin d’un boost de puissance dans votre PC ? Les Ryzen 5700G et 5800X ont clairement des arguments pour vous faire gagner en performance. Pour le premier, il s’agit d’un CPU disposant d’un chipset graphique Vega 8 permettant d’etre utilisé de manière autonome avec également de très bonnes performances en jeu couplé à un GPU. Le second est certainement le meilleur CPU gaming de sa génération, nottameent grace à l’apport de la technologie de cache vertical 3D (96 Mo de cache L3). Les deux CPU passent à 219,90 et 350,11 euros chez Amazon.

Les points forts de Ryzen 7 5700G

Les performances en bureautique

Les performances pour le jeu vidéo (avec une carte graphique)

La consommation électrique maitrisée

compatibles avec les cartes mères AM4

Les points forts de Ryzen 7 5800X3D

Des performances pour le jeu vidéo meilleures que le 5800X grâce au 3D V-cache

Les performances dans les applications créatives et de productivité

Le rapport performances-prix

Le meilleur CPU pour le jeu sous AM4

Le processeur AMD Ryzen 7 5700G est habituellement à 355 euros et le 5800X proche de 400 euros. Ils se retrouvent pendant les soldes à respectivement 219,90 et 350,11 euros sur Amazon.

Rog Zephyrus

La gamme ROG Zephyrus d’Asus compte parmi les modèles de PC gamer les plus puissants du marché. Chaque déclinaison et chaque itération apporte son lot d’améliorations et d’innovations. L’Asus ROG Zephyrus G14 est un incontournable chez les joueurs aguerris. Pour les soldes d’hiver 2023, la version Ryzen 7-6800HS + Radeon RX 6700S est 600 euros moins chère chez Amazon.

En quoi l’Asus ROG Zephyrus G14 GA402RJ est-il intéressant ?

Le combo Ryzen 7 Zen 4 + Radeon RX 6700S

Un design sobre, compact et raffiné

Un écran de 14 pouces à 2 560 x 1 600 pixels de définition à 144 Hz

Au lieu de 1 999 euros habituellement, l’Asus ROG Zephyrus G14 GA402RJ est maintenant disponible en promotion à 1 399 euros chez Amazon.

Nokia Smart TV 43 pouces

Parmi les innombrables marques de téléviseurs, on retrouve Nokia. Sa Smart TV de 43 pouces vaut le détour, surtout qu’il est proposé avec Android TV et sera parfait pour regarder vos séries avec sa dalle QLED, et tout ça sans prendre trop de place. Aujourd’hui, il devient encore plus intéressant en passant sous la barre des 300 euros.

Les atouts du Nokia QLED Smart TV 43 pouces 4K

Une petite dalle QLED compatible 4K

Chromecast intégré

Compatible Google Assistant

Au lieu d’un prix barré à 349 euros, le Nokia QLED Smart TV 43 pouces 4K est maintenant disponible en promotion à 297 euros sur Amazon.

L’Echo Dot de 5e génération

La 5e génération de l’Echo Dot

, l’enceinte connectée sphérique d’Amazon, a été lancée l’année dernière. Toujours aussi compacte et discrète, elle a profité de quelques améliorations, notamment au niveau de ses performances. Celles-ci ont en effet été boostées par la marque, qui promet ainsi des basses deux fois plus puissantes et des voix plus claires. Par ailleurs, cet Echo Dot sera évidemment accompagnée de son assistant vocal Alexa, qui obéira à toutes vos requêtes vocales. Vous pourrez ainsi lui demander la météo du jour, de programmer un rappel, de répondre à vos questions existentielles ou bien de vous exposer l’actualité du jour. Mais ce n’est pas atout : Alexa pourra aussi vous permettre de contrôler vos objets connectés compatibles (caméras, ampoules…) présents dans votre domicile.

Pourquoi on recommande l’Echo Dot de 5e génération ?

Une enceinte connectée avec Alexa

Des performances audio boostées

Un design toujours aussi élégant

D’abord proposée à 69,99 euros, l’Echo Dot de 5e génération avec horloge est désormais affichée à 49,99 euros sur Amazon. La version sans horloge est quant à elle disponible à 39,99 euros au lieu de 59,99 euros sur Amazon.

L’Echo Show 8 (2021)

Après l’Echo Show 10, qui a bénéficié d’un nouvel écran pivotant intelligent, ce sont les Echo Show 5 et Echo Show 8 qui ont profité d’un petit lifting en 2021. Le modèle doté d’un écran de 8 pouces est notamment devenu encore plus intéressant grâce à sa caméra de 13 mégapixels qui peut se transformer en caméra de surveillance pour garder un œil sur votre domicile lorsque vous en êtes absent. Alexa sera bien sûr de la partie pour lancer un morceau sur Amazon Music, Apple Music, Spotify ou Deezer, appeler un de vos proches, programmer une alarme… Bref, l’assistant vous obéira à la voix sans souci.

Les points forts de l’Echo Show 8

Un écran HD de 8 pouces

Une nouvelle caméra intelligente de 13 mégapixels

Alexa toujours aussi pratique

Lancé à 129,99 euros, l’Echo Show 8 de 2e génération est désormais affiché à 99,99 euros sur Amazon.

Le pack de 2 caméras Blink Outdoor

Les Blink Outdoor sont des petites caméras destinées à être installées à l’extérieur de votre domicile, même si rien ne vous empêche de les mettre à l’intérieur, évidemment. Une fois installées très simplement, elles pourront ensuite fonctionner, selon la marque, durant environ deux ans avant de tomber en rade. Les Blink Outdoor sont avant tout capables de filmer des images précises en 1080p à 30 fps. La vision nocturne infrarouge et la détection de mouvements seront aussi de la partie. La Blink Outdoor offre également la possibilité d’entendre vos visiteurs et leur répondre, que vous soyez présent chez vous ou non, grâce à ses micros intégrés et au système audio bidirectionnel.

Comment les Blink Outdoor se démarquent-elles ?

Avec leur caméra extérieure qui filme en 1080p

Avec leur vision nocturne HD infrarouge

Avec leur capacité à détecter les mouvements

Le pack de deux caméras Blink Outdoor était auparavant proposé à 179,99 euros, mais actuellement, il est disponible à 114,99 euros sur Amazon.

Le Fire TV Stick 4K

Contrairement au Fire TV Stick classique, le Fire TV Stick 4K peut afficher des contenus en 4K UHD à 60 images par seconde. Pour en profiter pleinement, mieux vaudra posséder un téléviseur compatible. Autrement, cette clé HDMI est compatible avec les contenus HDR (HDR10, HDR10+ et Dolby Vision) ainsi qu’avec le Dolby Atmos. De quoi profiter de ses contenus de la meilleure des façons, avec un résultat bien immersif comme on aime. Comme les autres modèles de la gamme, vous aurez également droit à l’écosystème Fire OS et sa navigation fluide et ergonomique. Quant à la télécommande, elle permettra de naviguer facilement dans les menus et pourra même contrôler entièrement votre téléviseur. Un micro sera aussi là pour recueillir vos commandes vocales à Alexa.

Ce qu’il faut retenir du Fire TV Stick 4K

Des contenus diffusés en 4K UHD

Compatible HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos

Écosystème Fire OS

Initialement proposé à 59,99 euros, le Fire TV Stick 4K est actuellement vendu à 34,99 euros sur Amazon.

Le Fire TV Cube

Le Fire TV Cube d’Amazon a profité, en 2022, d’une mise à jour, qui lui permet d’être plus performant que l’ancienne version de 2019. Il s’agit là du boîtier multimédia le plus avancé d’Amazon, aux côtés des Fire TV Stick. Celui-ci permet ainsi de lancer des vidéos via des applications, d’écouter de la musique ou encore de contrôler le volume de votre téléviseur sans jamais toucher à une télécommande grâce au support complet de l’assistant Alexa d’Amazon. Autre feature bien pratique, il est possible d’utiliser le Cube comme un haut-parleur Amazon Echo pour écouter de la musique, écouter la météo, vérifier des résultats sportifs ou encore rechercher des programmes télévisés. Concernant l’interface en elle-même, on se rapproche d’Android TV dans son organisation tout en étant plus spécifique pour les services propriétaires d’Amazon. Surtout, on profitera du 4K et des normes vidéos Dolby Vision, HDR 10, HDR10+ et HLG.

Les caractéristiques principales du Fire TV Cube 2022

Un petit format pratique

Compatible 4K, Dolby Vision, HDR 10, HDR10+ et HLG

Le Wi-Fi 6E embarqué

Initialement vendu à 169,99 euros, le Fire TV Cube 2022 est désormais affiché à 129,99 euros sur Amazon.

La nouvelle Kindle

La Kindle, l’une des liseuses les plus populaires du marché, a été renouvelée l’année dernière. Le modèle a ainsi eu droit à une meilleure résolution, davantage de stockage, mais également à un passage vers l’USB-C. La diagonale de 6 pouces a quant à elle été conservée, mais l’écran a presque trois fois plus de pixels car il passe de 167 PPI à 300 PPI. On a également droit à une définition de 1 080 × 1 440 pixels, contre 600 × 800 pixels pour le modèle précédent. Concernant son stockage, la Kindle propose pas moins de 16 Go, soit le double de l’ancienne version.

Que propose la Kindle version 2022 ?

Une plus haute résolution

Un stockage doublé

La présence de l’USB-C

Lancée à 99,99 euros, la liseuse électronique Kindle 2022 profite d’une première baisse de prix lors des soldes et se retrouve à 84,99 euros sur Amazon.

La Kindle Paperwhite

La liseuse Kindle Paperwhite a été renouvelée en 2021, après s’être imposée comme l’un des modèles phares d’Amazon depuis sa sortie en 2018. Cette version adopte donc un écran de 6,8 pouces, soit 0,8 pouce que la version précédente. Cet écran de 300 pixels par pouce se module aussi très facilement pour personnaliser son expérience : mode sombre, blanc sur noir, teinte réglable… Outre le changement de format, l’écran a aussi gagné plus de luminosité. La Paperwhite profite aussi d’une meilleure autonomie (jusqu’à dix semaines de lecture). Pour ce qui est de son stockage, la liseuse propose toujours 8 Go de stockage, extensible via un Cloud, et son étanchéité sera toujours de la partie grâce à sa certification IPX8.

Pourquoi la Kindle Paperwhite est-elle l’une des meilleures ?

Une liseuse premium à prix réduit

Un écran plus grand et plus lumineux

Une autonomie améliorée

D’abord affichée à 139,99 euros, la Kindle Paperwhite est désormais proposée à 114,99 euros sur Amazon.

Le TV Philips 43PUS8106

La technologie Ambilight de Philips permet clairement à la marque de se différencier des concurrents. Présente sur ce modèle 43PUS8106, elle permet de projeter un halo sur le mur derrière l’écran grâce à un système de barres lumineuses installées au dos, renforçant ainsi nettement l’immersion dans le contenu visionné. Autrement, ce TV de 43 pouces a le mérite d’embarquer une dalle 4K compatible Dolby Vision et HDR10, même si on n’aura pas droit à du QLED ou à de l’OLED. Le TV tourne par ailleurs sous Android TV. En revanche, n’espérez pas jouer dans les meilleures conditions sur votre console next-gen avec ce TV, puisqu’il est dépourvu de ports HDMI 2.1. Mais pour ce prix, on le lui pardonnera.

Le TV Philips 43PUS8106 vaut le coup grâce à…

Sa dalle 4K de 43 pouces

Sa compatibilité HDR10, Dolby Vision et Dolby Atmos

Sa technologie Ambilight

Auparavant affiché à 499 euros, avant de passer à 449 euros, le TV Philips 43PUS8106 est désormais proposé à 399 euros sur Amazon.

Le Sony Xperia PRO-I

Sony s’est donné les moyens pour proposer l’un des meilleurs photophones du marché. Voici donc le Xperia PRO-I, un véritable OVNI sur le marché : le capteur principal présent sur le Xperia Pro-I est un Sony Exmor RS, inspiré d’un autre capteur pour appareils photo professionnels et qui propose un format de 1 pouce. Le Xperia PRO-I dispose également d’un autofocus à détection de phase, une caractéristique que l’on retrouve dans les reflex. Une telle configuration assure une qualité d’image sensationnelle, la plage dynamique devenant très large. Concernant le reste de sa fiche technique, le Sony Xperia PRO-I est propulsé par un processeur Snapdragon 888, épaulé par 12 Go de RAM, et intègre un écran de 6,5 pouces certifié IP68. Enfin, le Sony Xperia PRO-I assure une autonomie d’environ 12 heures.

Les points essentiels du Sony Xperia PRO-I

Une dalle OLED de 3 840 x 1 644 pixels à 120 Hz

Un design sobre et compact

La performance du capteur Sony Exmor RS

Lancé à 1 799 euros, puis réduit à 1 399 euros, le Sony Xperia PRO-I est maintenant disponible en promotion à 1 099 euros chez Amazon.

L’Oppo Find X5 Pro

Ce n’est pas pour rien si le Oppo Find X5 Pro 5G fait partie des smartphones que l’on recommande le plus. Avec son grand écran AMOLED de 6,7 pouces, sa définition WQHD+ (3216 x 1440 pixels) ou encore son taux de rafraîchissement de 120 Hz, il marque déjà facilement des points. Ajoutons à cela un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, couplé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, qui permet de profiter d’une belle fluidité au quotidien. Côté photo, on aura droit à un bloc photo signé Hasselblad avec 3 capteurs : un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 13 mégapixels avec un zoom optique x2 et hybride x5. Cerise sur le gâteau : la charge rapide SuperVOOC et sans fil AirVOOC sont de la partie.

Les principales qualités de l’Oppo Find X5 Pro

Un écran OLED de 6,7 pouces

La puissance du Snapdragon 8 Gen 1

Un triple capteur photo Hasselblad très performant

D’abord proposé à 1 299 euros, l’Oppo Find X5 Pro est désormais affiché à 899 euros sur Amazon.

Le moniteur LG UltraFine 27UN83A-W

Idéal pour télétravailler, le moniteur LG UltraFine 27UN83A-W embarque une dalle IPS de 27 pouces avec résolution 4K Ultra HD (3 840 x 2 160), et qui est aussi compatible HDR10 (400 Nits). De quoi profiter d’images très détaillées. Son écran aux bords fins et son pied solide contribuent aussi à en faire un moniteur tout à fait adapté à des tâches professionnelles. Mais ce n’est pas tout : les joueurs pourront se satisfaire de la compatibilité avec la technologie AMD FreeSync, pour éviter les déchirures d’écran durant sa partie. Enfin, du côté de la connectique, elle est plutôt généreuse avec la présence de deux ports HDMI, un connecteur DisplayPort, deux ports USB 3.0 ainsi qu’un port USB-C.

Quels sont les points forts du LG UltraFine 27UN83A-W ?

La dalle IPS de 27″ en définition UHD 4K (3 840 × 2 160)

La compatibilité avec AMD FreeSync

Un pied ergonomique

Au lieu d’un prix barré à 449 euros, qui est ensuite descendu à 389 euros, le moniteur LG UltraFine 27UN83A-W est aujourd’hui disponible à 349 euros sur Amazon.

Le Lenovo IdeaPad 3 Chromebook

Les Chromebook, ces ordinateurs portables peu onéreux, sont plus performants et mieux finis qu’auparavant. Une évolution positive qui les rend plus recommandables, surtout grâce à l’interface ChromeOS, ce système d’exploitation made by Google qui mise sur sa simplicité et son efficacité avec une interface épurée et centrée autour du Play Store. C’est ce que propose ce Lenovo IdeaPad 3, dont l’écran tactile Full HD de 14 pouces constitue aussi un autre atout. Côté performances, on aura droit à une puce AMD 3015Ce pour pouvoir lancer des tâches simples, liées à de la bureautique par exemple.

Les points essentiels du Lenovo IdeaPad 3 Chromebook

Un format compact

L’interface ChromeOS, fluide et intuitive

Un écran Full HD de 14 pouces

Le Lenovo IdeaPad 3 Chromebook était auparavant affiché à 429,99 euros, avant d’être réduit à 349 euros. Mais désormais, il est possible de l’acquérir pour 249,99 euros sur Amazon.

Le Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light

Si vous n’avez pas les moyens de vous offrir un robot aspirateur, vous pourrez miser sur un aspirateur balai, comme le Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light. Léger et maniable, il vous permettra de venir à bout de la corvée d’aspiration en quelques minutes. Ce modèle est ainsi doté de 2 niveaux de puissance d’aspiration et d’un moteur moins bruyant que ceux d’autres concurrents. Son autonomie s’élève quant à elle à 45 minutes. Sachez enfin que vous pourrez non seulement l’utiliser sous sa forme balai, mais également l’utiliser en mode aspirateur à main.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light

Un aspirateur balai maniable, léger et peu bruyant

Deux niveaux de puissance

Un modèle deux en un

Au lieu de 129 euros, l’aspirateur balai Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light est désormais affiché à 64,50 euros sur Amazon.

Le casque Bose QC SE

Si vous souhaitez profiter de la réduction de bruit à prix réduit, vous pourrez opter pour ce Bose QuietComfort SE, qui se chargera d’annuler efficacement les bruits qui vous entourent pour vous laisser vous concentrer sur votre musique. Ce casque supra-aural assure également un port très confortable sur la tête, puisqu’il exercera une faible pression sur le crâne. Autrement, le Bose QC SE propose un son riche et profond. Côté autonomie, une seule charge devrait vous faire profiter de 24 heures d’autonomie. En 15 minutes de charge rapide, vous disposez en plus de 3 h d’autonomie.

Le Bose QC SE est recommandable grâce à…

L’expertise de la marque à un prix réduit

La réduction de bruit

Le port confortable

D’abord affiché à 289,95 euros, le casque Bose QC SE est maintenant disponible à 199,99 euros sur Amazon.

Soldes d’hiver : les meilleures offres selon Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

