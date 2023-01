Ce TV Neo QLED 55 pouces de Samsung est à moitié prix pour les soldes d’hiver

La nouvelle technologie Neo QLED de Samsung a fait beaucoup de bruit en début 2022. Depuis, plusieurs gammes ont pu être commercialisées, mais hélas, ce n'est pas à la portée de tous. Heureusement, pour les soldes d'hiver 2023, certains modèles profitent de fortes réductions. C'est le cas du Samsung QE55QN85B. Sur Ubaldi, au lieu de 1 779 euros, vous l'aurez à 849 euros.

À en croire les critiques à l’issue du CES 2023, le Neo QLED est bien parti pour conquérir le marché des téléviseurs 4K. Actuellement, cette technologie compte différentes déclinaisons sur diverses tailles. Dans le lot, il y a le Samsung QE55QN85B. Pour les soldes d’hiver 2023, Ubaldi vous accorde 950 euros de rabais sur ce modèle.

En quoi le Samsung QE55QN85B est intéressant ?

La puissance du processeur Neo Quantum Processor 4K

Un écran 4K de 138 cm avec une définition de 3 840 x 2 160 pixels

Son Dolby Atmos et compatible HDR10+ gaming à 120 Hz

Au lieu de 1 799 euros habituellement, le Samsung QE55QN85B est maintenant disponible en promotion à 849 euros chez Ubaldi.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung QE55QN85B. Le tableau s’actualise automatiquement.



Où acheter La Samsung QE55QN85B (2022) au meilleur prix ?

Un téléviseur pour vous mettre plein la vue

Le Samsung QE55QN85B se positionne sur les TV 4K haut de gamme et niveau design, la marque coréenne. En témoigne les bords très fins, un design minimaliste et épuré qui renforce son élégance. Ce téléviseur apportera du cachet à votre pièce et saura se fondre dans le décor. La finition est aussi à la hauteur de ses performances graphiques impressionnantes.

Si le TV 4K Mini LED QN85B affiche par défaut un taux de rafraichissement à 100 Hz, la fonction Motion Xcelerator Turbo+ permet d’atteindre les 120 Hz. On a une dalle d’une luminosité exquise grâce notamment au Quantum Matrix Technology qui a la particularité de gérer ingénieusement le rétroéclairage Mini LED. La technologie Shape adaptive Light offre pour sa part des images d’une netteté exemplaire avec beaucoup de détails.

Une immersion à tous les étages

Si Samsung mise sur l’optimisation de la technologie du Mini LED et du QLED, combinée bien entendu à divers traitements, pour l’immersion visuelle, la marque s’est aussi lâchée sur la partie audio. Le Samsung QE55QN85B compte ainsi six haut-parleurs. D’une puissance totale de 60 W, ils livrent du son compatible Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus ou encore Dolby MS12. On a aussi droit à l’OTS, ce qui accentue davantage l’immersion sonore.

Vous pouvez commander cette smartTV avec les principaux assistants virtuels : Bixby, Google Assistant et Alexa. Elle est aussi compatible AirPlay 2. L’interface est gérée par Tizen 6, ce qui s’illustre par son ergonomie. Vous avez accès à divers services populaires : Netflix, Prime Vidéo, Disney+, GeForce Now, Google Stadia, etc. Les joueurs apprécieront aussi le fait que ce téléviseur compte 4 ports HDMI 2.1 qui garantissent du 4K@120fps. De ce fait, ce modèle fait un excellent moniteur gaming pour les consoles next-gen.

Soldes d’hiver : les meilleures offres selon Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

