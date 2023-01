Super prix pour ce laptop Asus avec écran Oled + Ryzen 5 pendant les soldes (-200 €)

Asus a introduit la technologie Oled sur les écrans de ses PC portables. Ces laptop rendent une meilleure qualité d'image, et ont l'avantage d'être proposés sous les 1 000 euros. Pendant les soldes, le modèle VivoBook S15 (S533) se négocie encore moins cher et passe de 799 euros à 599 euros.

Sur smartphones ou sur téléviseurs, les écrans Oled sont partout. Cette technologie d’affichage, très appréciée, est de plus en présente et se retrouve même sur des PC portables. Une partie des laptop proposés par Asus en sont équipés, comme le VivoBook S15 (S533). Avec l’apport d’une dalle Oled, vous êtes assuré d’obtenir une belle qualité d’image pour regarder du contenu, par exemple. Ce modèle sera aussi apte à réaliser des tâches plus gourmandes, grâce à sa puce AMD Ryzen 5. Il présente de bons arguments, et profite de 25 % de remise durant les soldes.

Les points forts du VivoBook S15

Une belle conception avec sa dalle OLED de 15,6 pouces en FHD

De bonnes performances avec sa puce AMD Ryzen 5 + 8 Go de RAM

Et un SSD de 512 Go de stockage

Avec un prix barré à 799 euros, l’Asus VivoBook S15 OLED (S533) perd 200 euros de son prix et se trouve désormais à 599 euros chez le marchand E.Leclerc.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions sur ce PC. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Asus Vivobook S15 OLED (S533EA) au meilleur prix ?

Un laptop bien conçu

L’Asus VivoBook S15 s’appuie sur un châssis fin et léger. Il faut souligner qu’avec sa diagonale de 15,6 pouces, le laptop d’Asus a le mérite de proposer des dimensions assez compactes (1,8 kg et 16 mm d’épaisseurs) et peut donc être facilement transporté. Le constructeur s’est aussi attardé sur le design et présente une allure sobre avec des lignes épurées. L’ultrabook est assez bien fourni niveau connectique, avec un port USB 3.1 Type A, un port USB 3.1 Type C, ainsi que deux ports USB 2.0, un port HDMI 1.4, un lecteur de carte MicroSD et enfin une prise jack.

Son véritable point fort se trouve au niveau de son écran. Il dispose d’une dalle Oled affichant une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels avec un taux de contraste infini et un retour lumineux parfait — pour une qualité d’affichage aux petits oignons. Que l’utilisation soit faite pour le travail ou pour regarder des séries, le confort visuel sera au rendez-vous.

Des performances solides au quotidien

À l’intérieur aussi, le VivoBook S15 ne déçoit pas. Il embarque une puce AMD Ryzen 5 5500U cadencé à 2,1 GHz (boost jusqu’à 4 GHz), ainsi que 8 Go de RAM. S’il est dommage de ne pas avoir 16 Go de RAM, il est capable de supporter du multitâche sans broncher et de faire tourner quelques applications gourmandes. Il trouvera ses limites pour les jeux, et ne sera pas apte à faire tourner les jeux dans les meilleures conditions. Quant au stockage, il est assuré par un SSD M.2 NVMe de 512 Go qui va garantir une expérience utilisateur fluide dans la grande majorité des usages.

Enfin, le VivoBook S15 est équipé d’une batterie de 65 W pour tenir environ 8 à 10 heures d’utilisation selon les journées avant de tomber sous les 20 % de batterie et d’activer le mode économie d’énergie.

Soldes d’hiver : les meilleures offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Nos sélections par catégories de produit

Nos sélections par marchands

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Aidez-nous à construire l’avenir de Frandroid en répondant à cette enquête !