Cette trottinette bradée à -32% devient plus intéressante que celle de Xiaomi lors des soldes

Généralement moins coûteuses, les trottinettes de Xiaomi ont vu leur prix augmenté, et cela, même sur les modèles abordables. C'est pourquoi la Ninebot KickScooter D28E est plus recommandable : puissante et endurante, elle coûte 140 euros de moins et revient à moins de 300 euros durant les soldes.

Après avoir enrichi son catalogue de nouvelles références, Xiaomi a augmenté au passage le prix de ses appareils à deux roues. Celle avec une autonomie de 25 km d’autonomie est vendu aux alentours de 450 euros. Fort heureusement, il existe d’autres constructeurs proposant des trottinettes électriques tout aussi recommandable et parfois mieux loti… C’est le cas par exemple de la société Segway — l’un des leaders du marché de la mobilité urbaine — qui propose de nombreuses références notables, dont la Ninebot Segway D28E qui perd actuellement 140 euros de son prix.

La Ninebot D28E, c’est quoi ?

À la fois élégante et robuste

Capable de gravir des côtes de 15° avec son moteur de 300 W

Avec une autonomie capable de monter jusqu’à 28 km

Proposée à 439 euros, la trottinette électrique Ninebot D28E de Segway est soldé à moins 32 % et s’affiche à désormais à 299 euros sur le site d’Amazon, ainsi que chez l’e-commerçant E.Leclerc.

Une bonne qualité de fabrication

La Ninebot D28E a fière allure avec son cadre métallique rouge encadrant le deck. La qualité de fabrication est au rendez-vous, on a droit à une conception à la fois soignée et robuste. Cette trottinette est d’ailleurs certifiée IPX5 pour être en mesure de braver la pluie et de résister aux éclaboussures, mais attention de ne pas foncer dans les flaques d’eau.

Concernant la conduite, les pneus de 10 pouces (avec chambre à air) offrent un très bon amorti. Ils devraient permettre à la trottinette, de se déplacer sur des surfaces plus rugueuses sans que les vibrations soient insupportables et ainsi obtenir une conduite plus douce. Pour assurer la sécurité, un double système de freinage régénératif est présent pour plus de sécurité et de stabilité. Ninebot n’oublie pas le confort et intègre un plateau assez large et confortable. Son poids de 15 kilos ne fait pas d’elle la plus légère de sa catégorie, mais la D28E pourra être facilement transporté. Son système de pliage rapide facilite aussi la chose, et devient plus compact pour pouvoir emmener votre trottinette dans les transports publics, ou bien ranger dans votre voiture.

Suffisante pour les trajets du quotidien

Pour vous déplacer en ville, la trottinette D28E de Segway propose un moteur de 300 W suffisant pour atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, et reste donc dans la limite légale française. Puis, si sur votre trajet se dresse une grande montée, et bien sachez qu’elle est capable de gravir des pentes à environ 15° d’inclinaison. S’ajoute à cela trois modes de conduite disponibles : éco, standard et sport qui sont accessibles via l’écran LCD présent sur le guidon, et peuvent-être changés même en pleine course. Vous pourrez d’ailleurs y consulter la vitesse, les modes de conduite ainsi que l’état de la batterie.

Enfin, pour tenir dans la durée, l’appareil table sur une autonomie de 28 km. Ce score sera forcément amené à changer en fonction de votre conduite. C’est un petit chiffre à côté des 65 km d’autonomie que la trottinette haut de gamme de Ninebot offre, mais il faut rappeler que ce modèle est avant tout conçu pour les petits trajets. Que ce soit pour aller chercher du pain à la boulangerie, ou voir un proche, ce modèle suffira amplement à vos besoins. Et si vous roulez une fois la nuit tombée, vous pourrez compter sur une lumière LED haute luminosité intégrée de 2,5 W, qui éclaira le chemin devant vous et vous rendra parfaitement visible aux autres usagers de la route, sans les aveugler.

Soldes d’hiver : les meilleures offres séléctionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Nos sélections par catégories de produit

Nos sélections par marchands

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Aidez-nous à construire l’avenir de Frandroid en répondant à cette enquête !