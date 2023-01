L’Oppo Reno 8 Lite profite des soldes être à un prix encore plus bas que d’habitude

L’Oppo Reno 8 Lite a l’avantage de proposer des caractéristiques techniques solides tout en conservant un prix bas. Il est l’un des fiers représentants du milieu de gamme, et se négocie moins cher pour les soldes : 329 euros contre 449 euros initialement.

Opter pour la gamme Reno d’Oppo s’avère être le parfait compromis pour profiter d’une expérience fluide et agréable au quotidien. Le modèle 8 Lite se trouve être le plus abordable de sa série, mais propose de solides arguments sur le papier. Il est d’ailleurs plus intéressant maintenant qu’il perd 120 euros de son prix.

Ce qu’on apprécie du Reno 8 Lite

Un joli design accompagné d’un écran AMOLED

Des performances correctes

La charge rapide est au rendez-vous

Annoncé à 449,90 euros, l’Oppo Reno 8 Lite se trouve aujourd’hui à 379 euros, mais grâce à une ODR valable jusqu’au 28/02, le téléphone ne coûte plus que 329 euros sur la boutique Red By SFR.

Un smartphone réussi

L’Oppo Reno 8 Lite opte pour un design assez classique avec des bordures fines, sauf au niveau du menton et sa face avant laisse apparaître un poinçon en haut à gauche. Il dispose d’une belle dalle AMOLED en définition FHD+, qui est cependant limitée à 60 Hz. Une fois retourné, on apprécie que son dos en mat ne retient pas les traces de doigts, et que son module photo s’intègre harmonieusement.

Même si ce n’est pas le plus doué en photo, son triple module au dos permet de prendre de belles photos, notamment grâce à sa caméra principale de 64 mégapixels. En faible luminosité, il montre vite ses limites, mais avec un système de double LED autour des modules photo, la qualité sera plus exploitable. La marque met aussi le paquet sur l’IA et propose un mode portrait pro convaincant.

Qui fait les bons compromis

Pour fonctionner efficacement, le Reno 8 Lite d’Oppo s’appuie sur le Snapdragon 695 5G de Qualcomm épaulé par 8 Go de RAM. Avec cette configuration, le smartphone fera parfaitement l’affaire dans la vie de tous les jours. Les applications fonctionnent sans mal, la navigation se fait sans accros, et vous pouvez passer d’une appli à l’autre sans ralentissement. Il est possible de lancer des jeux vidéo, à condition de ne pas être trop gourmand en qualité graphique.

L’expérience utilisateur reste fluide et agréable au quotidien grâce à Android 13 qui est déjà disponible, couplé à l’interface ColorOS. Enfin, au niveau de l’autonomie, l’appareil est capable de tenir une journée selon votre utilisation, avec sa batterie de 4 500 mAh. Par contre, cette version se contente d’une charge rapide de 33W, qui selon la marque permet de récupérer plus de 30 % en 15 minutes. À noter, il dispose d’une prise jack 3,5 mm.

