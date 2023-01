Ce SSD NVMe de 1 To (jusqu’à 7 000 Mo/s) est bradé à moins de 100 € pour les soldes

Si vous souhaitez basculer vers un SSD NVMe sur votre PC, le AORUS 7000s Prem de 1 To devrait vous plaire. Il va vous permettre de gagner en fluidité et en rapidité, et cela, pour moins de 100 euros grâce à cette offre.

Pour profiter comme il se doit de ses sessions de jeu, le choix d’un SSD est important pour assurer une meilleure expérience. Et le plus souvent, les gamers misent sur des solutions SSD M.2, plus réactifs, et qui offrent des vitesses de transferts très élevés pour gagner en réactivité et en fluidité. Le SSD GigaByte Aorus 7000s Prem sera idéal, surtout qu’actuellement sa version avec 1 To de stockage devient plus intéressante grâce à cette offre.

Les points forts de ce SSD NVMe

Il propose des débits allant jusqu’à 7 000 Mo/s

Il est doté d’un dissipateur de chaleur

Une capacité de 1 To de stockage

Aux alentours des 150 euros chez certains e-commerçants, le SSD NVMe GigaByte Aorus 7000s Prem est disponible à 99,90 euros seulement sur Rue du Commerce.

Pour booster votre PC

Face à d’autres SSD NVMe, le GigaByte Aorus est un peu plus imposant : il mesure 22 mm de large et 80 mm de long. Il arrivera à se glisser dans les entrailles du PC, et se connecte directement à l’aide des ports PCI Express de la carte mère, une fois le PC hors tension.

En plus d’être simple à installer, ce SSD M.2 offre de bien meilleurs débits et donc de meilleures performances qu’un SSD clasique. Sur ce modèle, Aorus propose des débits de transfert interne de 7 000 Mo/s en lecture, et de 5 500 Mo/s en écriture. Dans les faits, le SSD va booster les performances de votre PC, mais également d’accélérer les temps de chargements des jeux PC. Il s’équipe même d’un dissipateur thermique, qui le rend plus épais donc, mais permet de limiter la surchauffe dans le cadre d’une utilisation intensive.

Accueillir une grande quantité de données

Enfin, doté d’une capacité de stockage de 1 To, ce SSD vous offre davantage d’espace sur votre PC pour pouvoir profiter de plus de contenus comme des jeux vidéo, des applications, des fichiers vidéos et des logiciels. Et, comme les autres références sur le marché d’ailleurs, ce SSD est conçu pour résister aux chocs puisqu’il n’embarque pas de pièces mécaniques. Enfin, le constructeur garantit sa solution de stockage cinq ans.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs ordinateurs portables à moins de 1 000 euros en 2023 ?

Soldes d’hiver : les meilleures offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Nos sélections par catégories de produits

Nos sélections par marchands

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Aidez-nous à construire l’avenir de Frandroid en répondant à cette enquête !