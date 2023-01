Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G est à prix canon avec ce code spécial soldes

Lancé à 369,90 euros, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G a de bons arguments à faire valoir. Il propose une expérience fluide et efficace au quotidien, et voit son prix baisser à 299 euros grâce à un code promo.

Dans le catalogue de Xiaomi, la gamme de smartphones Redmi Note offre une expérience complète sans se ruiner. Avec le Redmi Note 11 Pro 5G, la marque propose un smartphone équilibré avec de bonnes performances, tout en conservant un prix bas. Un code promo vient même le rendre plus abordable durant les soldes.

Les principales qualités du Redmi Note 11 Pro 5G

Un écran Oled, 120 Hz et lumineux

Un SoC efficace : Snapdragon 695

Une très bonne autonomie couplée à la charge rapide

Avec un prix de lancement à 369,90 euros, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G est maintenant disponible à 329 euros sur le site Rakuten (via le vendeur Boulanger). En ce moment, grâce au code RAKUTEN30, le téléphone tombe à 299 euros.

Un design soigné et un écran agréable à utiliser

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G est à la fois soigné, propre et maîtrisé. Son dos en verre s’offre un effet lissé agréable au toucher, et ses tranches rectangulaires offre une bonne préhension en main malgré le grand écran de 6,67 pouces et son poids de 200 g. Il une dalle AMOLED qui affiche une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels pour un contraste infini, mais aussi une excellente luminosité. On a droit aussi à un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une fluidité tout à fait appréciable au quotidien.

Le Note 11 Pro 5G a un module photo différent au modèle 4G. Il se compose d’un capteur principal de 108 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Il fait en revanche l’impasse sur le capteur de profondeur de 2 mégapixels que l’on retrouve pourtant sur l’autre modèle. Un peu moins de polyvalence donc, mais il offre des prestations correctes de jour comme de nuit.

De belles prestations

En termes de performances, le Redmi Note 11 Pro 5G offre des prestations correctes avec son Snapdragon 695, associé à 6 Go de RAM. Il n’aura aucun problème pour les tâches quotidiennes (navigation, multitâches). En revanche, il ne sera pas forcément taillé pour les jeux plus gourmands aux requêtes graphiques plus élevées.

Enfin, pour tenir la cadence, le Redmi Note 11 Pro 5G se repose sur une batterie de 5 000 mAh. Avec cette capacité, le téléphone est capable de tenir une bonne journée et demie si votre utilisation est modérée. Son véritable atout se trouve au niveau de la recharge : il peut compter sur un bloc de 67W qui lui permet de récupérer rapidement de l’énergie. Une fois branché, il est capable de passer de 0 à 100 % en moins de 40 minutes.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G.

