Vivo X80 Pro : ce smartphone premium qu’on a noté 9/10 est 622 € moins cher pour les soldes

Avec le Vivo X80 Pro, les ambitions du constructeur chinois sont pour le moins élevées. Pour faire de l'ombre aux cadors du marché, la marque a prodigieusement innové tout en y intégrant les meilleurs composants. Il en résulte un smartphone qui coche toutes les bonnes cases. Pour les soldes, Bouygues casse le prix de la version 8 + 256 Go : 747 euros au lieu de 1 379 euros.

À bien des égards, le Vivo X80 Pro est un modèle particulier pour Vivo. Il s’agit, par exemple, du premier smartphone de la firme chinoise à dépasser la barre symbolique de 1 000 euros. Il est toutefois possible de l’avoir bien en dessous de ce tarif. Pour les soldes, Bouygues vous cède la version 8 + 256 Go à -40 % du prix initial.

Qu’attendre du Vivo X80 Pro ?

La puissance du Snapdragon 8 Gen 1

Une sublime dalle WQHD+ à 120 Hz

Ergonomique, performant et épuré

Au lieu de 1 379 euros habituellement, le Vivo X80 Pro (8 + 256 Go) est maintenant disponible en promotion à 747 euros chez Bouygues Télécom. Vous le payez 827 euros, mais un remboursement de 80 euros interviendra après achat.

au meilleur prix ?

Le nec plus ultra by Vivo

Pour damer le pion aux leaders mondiaux des flagships, Vivo équipe son fleuron du très bon processeur Snapdragon 8 Gen 1. Pour que ce SoC puisse révéler tout son potentiel, le constructeur a misé sur ce qui se fait de bien en termes de RAM et de ROM. Pour le modèle en promotion, on a 8 Go LPDDR 5 et 256 Go UFS 3.1. Cela reste une configuration haut de gamme en 2023. Vous aurez aussi la 5G ainsi que de la fluidité et du confort en toute circonstance au quotidien.

Vivo a franchi un cap avec la qualité exceptionnelle de l’écran de ce modèle. On a droit à un écran OLED de 6,78 pouces avec une résolution de 3 200 x 1 440 pixels (Quad HD+) pour une densité de 517 ppp. La luminosité est un peu faible pour du haut de gamme. Cependant, le taux de rafraichissement de 120 Hz est là pour faire pencher finalement la balance du bon côté. Avec ces caractéristiques, le X80 Pro n’a donc rien à envier aux configurations des modèles ultra-premium du marché.

Des performances photo/vidéo impressionnantes

Le Vivo X80 Pro compte quatre capteurs à l’arrière, dont le principal de 50 Mpx à F1,57 fait des merveilles. Cela permet un enregistrement vidéo jusqu’à 8K@60 fps. Vivo fait étalage de son savoir-faire en matière de stabilisation numérique avec son fameux Mode 360°. Ce dernier brille avec une stabilisation du nivellement de l’horizon inédite. On a surtout du HDR10+. La collaboration avec Zeiss aidant, les clichés proposés par le capteur principal sont bluffants, même dans des conditions difficiles.

Vivo surprend aussi sur l’audio. Les deux haut-parleurs de ce modèle délivrent un rendu sonore exceptionnel, et ce, peu importe le niveau du volume. De plus, la spatialisation sonore est très réussie, ce qui apporte de l’immersion lors de vos sessions de jeu. Le Vivo X80 Pro embarque une batterie de 4 700 mAh d’une autonomie de 13 heures selon le constructeur. Le chargeur de 80 W fait récupérer 100 % de batterie en 35 minutes. La recharge sans fil de 50 W est aussi de la partie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Vivo X80 Pro.

