Grâce aux soldes, l’iPhone 12 devient le bon choix pour passer sur iOS à prix réduit

Avec deux d’existence, l’iPhone 12 fait désormais partie de l’ancienne génération des smartphones haut de gamme d'Apple. Il reste tout de même encore aujourd’hui recommandable, surtout avec une promotion. On le trouve en ce moment à 669 euros au lieu de 909 euros.

Deux ans après sa mise en circulation, l’iPhone 12 séduit encore par son design, mais également par sa puissance. Il a encore des années devant lui, et reste une bonne solution pour profiter de l’expérience iOS à prix plus contenu que les récents modèles. La version 64 Go voit d’ailleurs son prix baisser de près de 250 euros pendant les soldes.

Pourquoi choisir l’iPhone 12 ?

Une dalle Oled d’excellente qualité

Une puce qui en a toujours dans le ventre : A14 Bionic

Il est capable tenir aisément une journée

Lancé en 2020 à 909 euros, l’iPhone 12 (64 Go) est depuis régulièrement en promotion, et aujourd’hui, on le trouve à 669 euros sur Cdiscount.

Pour 40 euros de plus, vous pouvez retrouver l’iPhone 12 avec 128 Go de stockage sur Cdiscount.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant l'iPhone 12.



au meilleur prix ? Où acheter l' Apple iPhone 12 au meilleur prix ?

Un design toujours d’actualité

Malgré l’arrivée de la nouvelle génération, l’iPhone 12, qui incarnait ce qu’il se faisait de mieux chez Apple en 2020, reste un excellent smartphone. Il a introduit le nouveau design, au format rectangulaire, avec des bords arrondis en aluminium brossé, et un dos en verre. Son écran Oled Super Retina XDR de 6,1 pouces propose un rendu des couleurs fidèles et une bonne luminosité, et laisse découvrir l’encoche qui intègre Face ID. Si ce modèle se contente de proposer un taux de rafraichissement à 60 Hz, l’expérience utilisateur reste très fluide grâce à l’optimisation de son OS.

Même si la partie photo a nettement été améliorée sur la quatorzième génération, le 12 reste ensuite un très bon photophone. Son module photo se compose d’une caméra ultra grand-angle ainsi qu’un téléobjectif de 12 mégapixels. Avec cette composition, l’iPhone 12 est capable d’offrir des clichés de bonne qualité et ça, même de nuit, grâce au mode dédié. Il est aussi capable d’enregistrer des vidéos HDR ou Dolby Vision jusqu’à 30 images par seconde.

Un iPhone qui ne perd pas en efficacité

La nouvelle puce A15 Bionic est certes plus puissante, l’iPhone 12 se défend encore très bien avec sa puce A14 Bionic. L’expérience utilisateur est fluide, que ce soit pour du multitâche, faire tourner des applications gourmandes ou bien des jeux 3D. De plus, cet iPhone profite d’iOS 16 pour profiter des dernières nouveautés logicielles de la marque, avec une interface toujours fluide et simple à utiliser. Notez qu’il profite également compatible avec le réseau 5G.

Longtemps un sujet sensible, aujourd’hui on peut dire que l’autonomie des iPhone tient la route. Apple ne cesse d’améliorer l’endurance de ses appareils, et si l’iPhone 14 promet quelques heures de plus, le 12 reste suffisamment endurant pour tenir une journée. Toujours pas de chargeur rapide… Il faudra compter un peu plus de 30 minutes pour récupérer 50 %. Il est aussi compatible avec les accessoires MagSafe, même si la charge sans fil est un peu lente.

Nous avons eu l’occasion de le tester, donc si vous voulez en savoir plus : voici notre test complet sur l’iPhone 12.

