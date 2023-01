Un TV LG OLED 4K à seulement 699 euros ? C’est aussi ça les soldes !

Si vous cherchez un petit TV qui puisse discrètement se glisser dans votre intérieur, voici un téléviseur qui pourrait bien vous plaire. Actuellement, le modèle 48 pouces de la série A2 chez LG est à 699 euros seulement contre 999 euros habituellement.

Dans le catalogue de téléviseurs LG, la série A2 représente l’entrée de gamme de l’Oled pour ainsi convenir aux budgets les plus restreints. Si elle fait quelques concessions par rapport aux autres modèles plus haut de gamme, on retrouve le savoir-faire de la marque et d’une qualité d’image excellente. Et, si vous êtes tentés par un téléviseur LG, sans débourser une grande somme, les soldes font perdre 30 % du prix du modèle 48 pouces.

Les points forts du LG 48A2

Une petite dalle Oled de qualité

Compatible 4K, Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

Un processeur plus puissant

WebOS toujours aussi fluide

Avec un prix barré à 999 euros, le téléviseur LG A2 en 48 pouces se négocie aujourd’hui à 699 euros seulement sur Rue du Commerce.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant le LG OLED48A2. Le tableau s'actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter le LG OLED48A2 au meilleur prix ?

Une grande qualité au format plus réduit

Le modèle 48A2 de LG garde la même philosophie que son prédécesseur, à savoir un TV Oled à tarif abordable. On apprécie la qualité de fabrication toujours au rendez-vous avec un design ultra-fin et élégant sous tous les angles. Avec sa petite diagonale de 48 pouces (122 centimètres), le téléviseur sera parfaitement s’intégrer dans votre intérieur, que ce soit sur un meuble ou accroché à un mur, en toute discrétion. Et même avec ses petites dimensions, la dalle est très agréable à regarder, d’autant plus qu’elle profite de la technologie OLED, qui offre des contrastes infinis avec des noirs profonds, des couleurs vives et une excellente luminosité.

LG est un constructeur de référence en matière de qualité d’image, la preuve en est avec ce modèle A2. Ce téléviseur fournit une excellente définition grâce à sa compatibilité 4K HDR, délivrant une excellente finesse d’image. On retrouve aussi une compatibilité avec certaines des meilleures normes vidéo, comme le HDR10 et le Dolby Vision (mais pas HDR10+) pour une expérience comme au cinéma. La nouveauté principale est au niveau du processeur : la série A2 intègre l’Alpha 7 Gen 5 (qui fait suite à l’Alpha 7 Intelligent Processor Gen 4 de 2021). Ce processeur assure une très bonne mise à l’échelle des contenus et un rendu très détaillé, d’autant plus qu’il intègre une intelligence artificielle pour adapter la qualité de l’image et du son en fonction des contenus visionnés. Concernant la qualité audio justement, on a droit à un son immersif grâce à la compatibilité avec Dolby Atmos.

Le meilleur rapport qualité-prix chez LG

Pour abaisser le prix final, le constructeur coréen a dû faire quelques concessions, notamment au point de vue gaming. En effet, les LG A2 proposent un taux de rafraichissement limité à 60 Hz et ne disposent d’aucune connectique HDMI 2.1 qui autorise la 4K@120Hz. Ce sont donc des modèles à éviter pour votre PS5 ou Xbox Series X. Néanmoins, le TV de LG propose la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) afin de réduire au maximum la latence. Et la marque coréenne inclut même un optimiseur de jeu pour ajuster automatiquement les paramètres d’images et améliorer les graphismes, pour une meilleure expérience gaming.

Enfin, ce modèle profite de la dernière version de webOS. L’interface offre toujours une navigation intuitive et fluide, mais avec quelques nouveautés comme le menu Multi-view. Il permet de fractionner l’écran en deux afin d’y voir deux programmes différents. Il est aussi possible de créer un profil pour que vos contenus soient suggérés en fonction de ce que l’on regarde. Une autre fonction permet d’afficher des images de veille, diffuser de la musique quand le TV est en veille. On retrouve évidemment les applications : Netflix, Prime Video ou Disney+. La gamme A2 est compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit, pour que vous puissiez profiter du contrôle vocal. Enfin, il est également possible de diffuser du contenu depuis votre smartphone, en passant par Miracast ou AirPlay 2.

Soldes d’hiver : les meilleures offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

