DJI OM 5 : cet excellent stabilisateur pour smartphone est soldé juste avant la fin

Si DJI s'est fait connaitre à travers ses drones, le constructeur est aussi une référence sur les stabilisateurs pour smartphone. À ce sujet, la marque chinoise dispose de la gamme OM, dont la cinquième génération est en solde pour les soldes d'hiver. Sur Darty, ce modèle passe de 129 euros à 99 euros.

De génération en génération, DJI prend soin d’améliorer les modèles de sa gamme de stabilisateurs pour smartphone. Le DJI OM 5 reprend ainsi ce qui a fait le succès de la mouture précédente tout en apportant quelques nouveautés notables. Darty accorde aujourd’hui 23 % de rabais sur ce modèle pour les soldes d’hiver.

Qu’attendre du DJI OM 5 ?

Stabilisation à trois axes

Avec l’ActiveTrack 4.0

Barre d’extension intégrée

Au lieu de 129 euros habituellement, le DJI OM 5 est maintenant disponible en promotion à 99 euros chez Darty.

Une technologie de stabilisation éprouvée

Le DJI OM 5 est équipé de trois moteurs qui participent à la stabilisation de votre smartphone. Ce selfie stick vous donne accès à divers modes qui conviennent à des situations spécifiques. Les plus populaires d’entre eux sont l’ActiveTrack et le ShortGuides. Si le premier s’adapte à vos mouvements avec son suivi automatique, le second s’illustre par sa capacité à reconnaitre l’environnement pour recommander les meilleures séquences. L’objectif est d’assurer des images et vidéo stables et fluides.

La barre d’extension intégrée rétractable se montre également efficace. Vous pouvez l’étendre jusqu’à 21,5 centimètres. Ladite barre peut être réglée entre 0 et 90°. Pour mieux profiter de ces réglages, vous avez trois modes de stabilisation : Suivre, Inclinaison verrouillée et FPV. Tout cela offre davantage de possibilités de prise de photo ou vidéo.

Un design compact et minimaliste

Comparé au DJI OM 4, le OM 5 est plus léger, plus affiné et compact. Cela se traduit par des dimensions de l’ordre de 174,7 x 74,6 x 37 mm une fois plié et 264,5 x 111,1 x 92,3 mm déplié pour un poids de 291 g. Dorénavant, il se glisse plus facilement dans la poche. La poignée aussi s’est affinée qui prend une forme tubulaire.

L’un des changements les plus remarquables sur ce stabilisateur pour smartphone concerne la batterie. Cette dernière est de 1 000 mAh contre 2 450 mAh pour son prédécesseur. C’est le prix à payer pour avoir un modèle aussi fin et compact. Cela dit, la batterie assure une journée d’autonomie, ce qui est largement suffisant pour la majorité des cas.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le DJI OM 5.

Soldes d’hiver : les meilleures offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Nos sélections par catégories de produits

Nos sélections par marchands

Nos sélections par marques

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).