Le tout dernier bracelet connecté de Xiaomi devient encore plus abordable pour les soldes

Si vous êtes un amateur d'activités sportives tout en voulant avoir à disposition vos performances, vous pouvez vous tourner vers les bracelets connectés, moins encombrants que les montres. Parmi les modèles endurants du marché, il y a le Xiaomi Smart Band 7, qui est d'ailleurs aujourd'hui en promotion pour les soldes : 45,90 euros au lieu de 69,90 euros.

Compacts, légers, pratiques et moins divertissants, les bracelets connectés sont loin d’être passés de mode. Pour preuve, Xiaomi en a dévoilé un en juin 2022, le Xiaomi Smart Band 7. Ce modèle dispose de tout ce qu’on attend d’un smart band. Il est 34 % moins cher sur Amazon pour les soldes d’hiver.

Qu’attendre du Xiaomi Smart Band 7 ?

Deux semaines d’autonomie

Un écran AMOLED de 1,62 pouce

Compatible Android et iOS

Au lieu de 69,90 euros habituellement, le Xiaomi Smart Band 7 est maintenant disponible en promotion à 45,90 euros sur Amazon.

Sur la lignée de la Smart Band

La gamme Smart Band de Xiaomi compte actuellement de nombreux modèles et le septième et le dernier en date. Il joue sur la continuité de la précédente génération au niveau du design. Le boitier de ce bracelet connecté affiche des dimensions de 46,5 x 20,7 x 12,3 mm et pèse 26 g. Le bracelet quant à lui s’étend de 160 à 224 mm. L’ergonomie a été travaillée pour qu’il épouse votre poignet au mieux.

Avec ce Smart Band 7, Xiaomi a opté pour une dalle AMOLED qui donne lieu à un bel écran de 1,62 pouce d’une définition de 490 x 192 pixels, pour une densité de 326 ppp. Bien que sans capteur de luminosité, dans la majorité des cas, les informations (heure, notifications, température, nombre de pas, etc.) s’affichent clairement sur l’écran, même avec le mode Always-on activé.

Un bon tracker d’activités

Le Xiaomi Smart Band 7 reconnait 110 activités physiques et surtout cinq modes d’entrainement, à savoir course en extérieur, marche, tapis de course, rameur et vélo elliptique. Bien entendu, ce bracelet connecté compte divers capteurs : capteur d’axes, gyroscope, accéléromètre, cardiofréquencemètre ou encore analyse du sommeil. Cela vous donne une foule de données des plus utiles sur votre santé, sommeil et performances.

Ce modèle embarque une batterie de 180 mAh. Xiaomi annonce alors une autonomie de deux semaines en usage intensif, autrement dit avec l’Always-on allumé et le cardiofréquencemètre tout le temps activé. Pour le recharger complètement, il faut compter deux heures. Enfin, ce bracelet connecté prend en charge Android 6 et plus et iOS 10 et plus.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi Smart Band 7.

