La polyvalente Apple Watch SE (2022) connait une première baisse de prix grâce aux soldes

Comme l'iPhone SE, Apple compte aussi une gamme de montres connectées abordable, avec les Watch SE. Les modèles qui en sont issus sont des versions allégées des haut de gamme. Cela dit, ils restent performants. Pour les soldes d'hiver, Amazon met en promotion la dernière Apple Watch SE, seconde génération, 279 euros au lieu de 299 euros.

Êtes-vous de ceux qui aiment rester connectés lors de vos activités physiques ? Désirez-vous avoir à disposition vos données de santé et de sommeil ? Cherchez-vous une montre connectée pas trop chère, mais performante ? L’Apple Watch SE (2022) cache toutes ces cases et bien plus encore.

Qu’attendre de l’Apple Watch SE ?

Ecran OLED LTPO

La certification IP 68

Le suivi précis des activités

Au lieu de 199 euros habituellement, l’Apple Watch SE est maintenant disponible en promotion à 279 euros chez Amazon.

Une Apple Watch Series 4 revisitée

Apple s’est beaucoup inspiré de l’Apple Watch Series 4 pour le design de sa récente Apple Watch SE. On se retrouve ainsi avec un écran aux bords arrondis de 40 mm de côté. La firme de Cupertino a fait ici l’économie d’écran incurvé et bord à bord, tout comme l’Always-on. Cela dit, si des concessions esthétiques ont été nécessaires, la marque à la pomme se rachète sur les performances. Fort heureusement, la couronne rotative reste en place. Le châssis est exclusivement en aluminium, ce qui n’enlève en rien à son confort et à son excellente ergonomie.

L’Apple Watch SE arbore ainsi un écran OLED de 1,78 pouces avec 448 x 368 pixels de définition et un poids de 26,4 g. La luminosité est tout juste bluffante avec ses 1 000 nits. Ce modèle a la particularité d’avoir un écran qui s’ajuste à la lumière ambiante. La lisibilité reste excellente en plein soleil et le soir, sa luminosité s’adoucit. C’est juste un plaisir au quotidien. De plus, c’est certifié IP68.

Plus qu’une simple montre connectée

Même allégée, l’Apple Watch SE met la barre très haute au niveau des performances grâce notamment à watchOS 9. La montre connectée se synchronise parfaitement et toute seule à votre smartphone, ici seulement iPhone. Vous pouvez ainsi répondre vocalement à vos SMS, contrôler la musique et son volume, lancer des applications, etc. Digital Crown va vous faciliter la navigation aux menus de la montre connectée.

Ce modèle est bardé de capteurs en tout genre : GPS, boussole, altimètre, accéléromètre, capteur de rythme cardiaque, capteur de lumière ambiante, analyse du sommeil, etc. Cela vous livre des données précises et précieuses sur votre santé, votre sommeil et vos performances. L’appareil reconnait bien entendu les principales disciplines sportives. Enfin, on a une autonomie de deux jours en usage intensif et il faut une heure pour la recharger complètement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Apple Watch SE.

