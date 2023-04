À -55 %, ce TV 4K Samsung Neo QLED de 55 pouces (HDMI 2.1) est un super deal

Avec sa gamme baptisée Neo QLED, Samsung passe au niveau supérieur en combinant sa dalle QLED avec du Mini LED. Pour en profiter, c'est le moment chez Rue du Commerce, puisque le modèle 55QN85B se négocie à 799 euros contre 1 799 euros.

Pour concurrencer la technologie OLED

, le constructeur coréen propose sa gamme baptisée Neo QLED. La série 2022 propose une qualité d’image bluffante en combinant la technologie QLED et Mini LED. Le reste des caractéristiques est tout aussi convaincant et actuellement le modèle QN85B de 55 pouces coûte 1 000 euros de moins qu’au lancement grâce à cette offre.

Les points forts de ce TV Samsung

Le combo mini LED + QLED pour une meilleure qualité d’image

Compatible 4K, HDR10+ et Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K@120Hz sur PS5, Xbox Series X

Au lieu d’un prix de lancement à 1 799 euros, puis remisé affiché au prix le plus bas de 839 euros sur ces 30 derniers jours, le TV Samsung QE55QN85B (2022) tombe aujourd’hui à seulement 799 euros chez Rue du Commerce.

QLED + Mini LED : une technologie améliorée

Le téléviseur Samsung QE55QN85B 2022 dispose d’une dalle QLED et Mini LED, mais avec une meilleure gestion du rétroéclairage. Le traitement « Shape adaptive Light » quant à lui, va faire ressortir les zones sombres, pour produire plus de contrastes et de détails tout en limitant les risques de blooming. Résultat : on a droit à un très bon contraste tout en ayant une très grande luminosité. Le processeur de traitement d’image monte en puissance avec une meilleure qualité d’upscalling promettant un rendu encore plus réaliste, mais aussi avec un rendu quasi 3D tant le traitement et la mise en avant des sujets serait efficace.

Autrement, ce TV 4K est compatible avec les formats HDR10, HDR10+ et HLG, mais fait à nouveau l’impasse sur le Dolby Vision. Pour une immersion complète, le modèle intègre le système sonore Object Tracking Sound qui exploite des haut-parleurs installés tout autour de la dalle et chargés de reproduire le son là où l’action se passe.

Un TV qui coche toutes les cases

Il est bon à savoir que la gamme Neo QLED est taillée pour les pro gamers. Ce téléviseur est capable d’afficher les jeux en 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et un taux de réponse de 5,8 ms, grâce à son port HDMI 2.1. On y retrouve l’AMD Freesync Premium Pro, mais aussi les technologies VRR, et ALLM utiles pour combattre le phénomène de déchirure d’écran et pour profiter d’une fréquence d’images fluide pour vos jeux. Très pratique pour votre PlayStation 5, Xbox Series X. Samsung ne s’arrête pas là et propose une dalle avec un rafraîchissement natif de 100 Hz.

TizenOS est toujours de la partie, mais avec une interface revue. On retrouve une barre latérale, plus discrète, qui laisse d’autant plus de place à la mise en valeur de vos contenus et à des suggestions de programmes. On retrouve évidemment les classiques applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Le catalogue Nvidia GeForce Now est aussi disponible. Le TV est également compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby.

Il existe un bon nombre de téléviseurs sur le marché : des TV 4K Oled, QLED, LCD ou même QD-OLED. Si vous ne savez pas lequel choisir, et que le modèle présenté dans ce bon plan ne correspond à vos besoins, retrouvez notre guide des meilleurs TV 4K en 2023.

