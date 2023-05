L’avenir n’est pas réservé qu’aux lève-tôt : le pack Nintendo Switch OLED Edition Zelda Tears of the Kingdom en promo après sa sortie

Les amateurs de la Nintendo Switch OLED se sont rués sur les précommandes du pack Edition The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, mais en pleine période des French Days, on peut le trouver en promotion après sa sortie : Amazon le propose ainsi à 339 euros au lieu de 359 euros.

C’est fin 2021 que la Nintendo Switch OLED a été lancée. Son écran plus grand, mais surtout sa qualité OLED ont été grandement remarqués, même si elle n’a pas eu l’étoffe du modèle Pro que l’on attendait avant sa sortie. Mais la Nintendo Switch OLED reste une excellente console hybride. Elle est encore meilleure avec son design inspiré du très attendu The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, dont la sortie est imminente. Un grand nombre d’amateurs de la saga avaient d’ailleurs précommandé le pack Nintendo Switch OLED Edition Zelda : Tears of the Kingdom, de peur qu’il soit en rupture de stock, mais sachez qu’il est bel et bien disponible pendant les French Days, et même moins cher.

Les atouts de la Nintendo Switch OLED édition Zelda

Un nouveau design sublime

Un écran OLED plus grand

Un dock repensé avec un port Ethernet

Initialement affiché à 359 euros, le pack Nintendo Switch OLED Edition The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est actuellement proposé à 339 euros sur Amazon. Notez que le jeu n’est pas fourni dans le pack.

Un design sublimé grâce à Zelda et un écran plus grand

La Nintendo Switch OLED se démarque tout d’abord, comme son nom l’indique, par son écran OLED. Cette nouvelle dalle promet naturellement des contrastes infinis, des noirs profonds grâce à des pixels éteints et des couleurs vraiment vibrantes. L’écran mesure par ailleurs 7 pouces contre 6,2 pouces pour le modèle classique. Mais ce gain de taille ne modifie en rien les dimensions d’origine de la console : ses bordures d’écran sont simplement plus fines, ce qui favorise un peu plus l’immersion dans le jeu.

Bref, les conditions sont amplement réunies pour profiter un maximum de ses parties, comme celles que l’on va enchaîner sur The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Le modèle présenté ici adopte d’ailleurs les couleurs du logo du jeu, suite très attendue de Breath of the Wild. Un mélange de doré et de vert sapin du plus bel effet, qui rend cette console encore plus élégante.

Des ajouts très utiles

Le design n’est pas le seul changement initié par Nintendo pour sa Switch OLED. La marque a d’abord choisi de repenser son dock, ce support qui permet à la console d’être connectée à un téléviseur pour jouer sur un plus grand écran. Désormais, celui-ci adopte des coins plus arrondis, mais surtout, il dispose maintenant d’un port Ethernet, qui permet de se connecter à un réseau Internet fixe en filaire pour de meilleurs débits et une fluidité nettement améliorée. Pour le reste de la connectique, la Switch OLED embarque toujours un port HDMI pour la connexion à un TV et un port USB-C pour l’alimentation.

Par ailleurs, la Switch OLED est munie d’une béquille plus solide que sur le modèle antérieur, ce qui s’avère très utile pour celles et ceux qui ont l’habitude de poser la console sur une table pour jouer à plusieurs avec les joycons. Le support, qui se déploie sur toute la longueur de la Switch, est ainsi bien plus robuste. Ce qui ne change pas, en revanche, c’est la puce Tegra X1+ gravée en 7 nm, qui équipait déjà le modèle classique de 2019. Cette puce avait tout de même l’avantage d’assurer une autonomie renforcée. Toutefois, si vous espériez jouer en 4K, vous risqueriez d’être déçus, puisqu’on ne pourra pas compter sur une définition au-delà du 720p (1 280 x 720 pixels).

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Nintendo Switch OLED.

