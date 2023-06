Surface Laptop 5 : l’ultrabook signature de Microsoft perd 250 € grâce aux soldes d’été

Avec ses Surface Laptop, Microsoft signe une gamme d'ultrabooks alliant légèreté, finesse, autonomie et performances. Le dernier représentant de cette gamme est le Microsoft Surface Laptop 5 et il est actuellement en promotion durant ces soldes d'été, à 1479,99 euros au lieu de 1729,99 euros chez la Fnac, histoire de vous faire passer des vacances studieuses.

Les Surface Laptop sont les ultrabooks parmi les plus fins et les plus légers du marché, ajoutez à cela des finitions exemplaires et une grosse endurance et vous avez là un outil de travail parfait. Nous l’avons d’ailleurs testé, et avons été séduits sur plusieurs points, et pas forcément ceux dont on s’attend. Grâce aux soldes d’été, c’est comme si le Microsoft Surface Laptop 5 était déjà dans vos valises puisqu’il profite en ce moment d’une réduction de 250 euros chez la Fnac.

Le Microsoft Surface Laptop 5 en bref

Un écran LCD, mais de toute beauté

Un design fin et très léger

Le format 3:2 parfait pour la bureautique

Au lieu de 1729,99 euros habituellement, le Microsoft Surface Laptop 5 (13,5 pouces, 16 Go de RAM, SSD 512 Go) est maintenant disponible en promotion à 1479,99 euros chez la Fnac.

Fin et léger comme si c’était du papier

Avec une épaisseur de 14,5 mm et un poids de 1,2 kg, le Microsoft Surface Laptop 5 est l’un des ordinateurs portables les plus fins et les plus légers du marché. C’est tout le principe d’un ultrabook : être confortable à transporter au travail et ne pas se faire sentir dans un sac. Le design est à la fois sobre et moderne. C’est assez froid, mais la qualité des finitions apportent un certain réconfort. Le revêtement est même doux au toucher et ne prend pas les traces de doigt. On dirait presque un MacBook.

Du côté de l’écran de 13,5 pouces au format 3:2 et tactile, dont les bordures manquent d’ailleurs de discrétion, nous avons une dalle LCD avec une définition de 2256 x 1504 pixels, ce qui nous donne une résolution plutôt élevée. Selon le constructeur, il supporte les profils de couleurs sRGB et Vif et prend même en charge le Dolby Vision IQ. De plus, un capteur de luminosité vous permet de l’utiliser même en plein soleil sans avoir à plisser les yeux.

Une recette qui ne change pas

À l’intérieur de cet ultrabook, on trouve un processeur Intel Core i5-1235U avec une fréquence de base de 1,3 GHz et capable d’une fréquence turbo de 4,4 GHz. Épaulé par 16 Go de RAM ainsi que par un GPU Intel Iris Xe, il devrait vous fournir de bonnes performances dans le cadre d’une utilisation bureautique : faire du traitement de texte, ouvrir une vingtaine d’onglets en même temps et pourquoi réaliser un montage vidéo. Il n’est cependant pas trop indiqué pour le gaming, du moins avec des titres AAA.

Ses composants comprennent également un SSD de 512 Go ainsi qu’une batterie qui serait capable de tenir 18 heures selon le constructeur américain. Nous n’avons pas vraiment pu le constater lors de notre test, mais atteindre ce score doit être effectivement possible à condition de se cantonner à une utilisation légère, limitée au traitement de texte et à l’envoi de mails. Ce chiffre dépend peut-être aussi du choix du processeur, certains étant plus énergivores que d’autres.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Microsoft Surface Laptop 5.

