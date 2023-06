Cette barre de son Samsung avec Dolby Atmos est moins chère de 320 € qu’à son lancement grâce aux soldes

Samsung compte parmi les marques qui dominent le marché des barres de son, notamment grâce à sa série Q. Celle-ci regorge de modèles premium capables de simuler un environnement sonore en 3D, à l'image de la HW-Q700B. L'autre avantage de cette dernière, c'est évidemment son prix, qui passe de 699 euros à 379 euros chez Leclerc pendant les soldes d'été.

Si vous souhaitez pallier le manque de puissance sonore de votre TV, votre premier réflexe sera sans doute de foncer vous procurer une barre de son, et vous aurez bien raison. Il y a toutefois de quoi se perdre parmi la foule de références présentes sur le marché. Alors pour ne pas vous tromper, vous pourrez sans souci vous diriger vers la gamme Q de Samsung qui comporte des modèles premium capables de délivrer une belle puissance tout en simulant un environnement sonore en 3D pour plus d’immersion sur les TV QLED de la marque. La barre de son Samsung HW-Q700B propose justement cela, pour un prix plus contenu qu’à son lancement grâce à une promotion de 320 euros.

Ce que propose la Samsung HW-Q700B

Une compatibilité DTS:X et Dolby Atmos

Le système Q-Symphony

Une calibration automatique du son

Lancée à 699 euros, la Samsung HW-Q700B est désormais vendue à 379 euros par Leclerc.

Une barre de son qui mise tout sur l’immersion

La Samsung HW-Q700B a beau paraître plutôt massive avec ses dimensions de 1182 x 468 x 272 mm, mais elle pourra tout à fait se glisser sous un téléviseur de 50 pouces ou plus, par exemple. Sur l’arrière de la barre de son, on trouvera une entrée HDMI eARC, une entrée et une sortie HDM ou encore une entrée optique. Le modèle de Samsung s’accompagne également d’un caisson de basse sans fil pour apporter davantage de basses percutantes, ce qui devrait renforcer l’immersion.

Justement, le principal atout de la HW-Q700B reste tout de même sa capacité à offrir un environnement sonore en 3D grâce à sa compatibilité avec les technologies Dolby Atmos, assurant un son vaste et immersif, et DTS:X, qui nous fera quant à elle profiter d’un rendu sonore optimisé, avec notamment des basses bien présentes pour un résultat bien enveloppant. Pour couronner le tout, cette barre de son 3.1.2ch embarque pas moins de 9 haut-parleurs, dont deux verticaux, qui diffuseront le son dans trois directions.

Un modèle idéal pour les TV QLED de Samsung

Si vous possédez un téléviseur QLED de Samsung, vous pourrez profiter pleinement de la fonction Q-Symphony que l’on trouve dans cette barre de son. Celle-ci se propose concrètement de synchroniser les haut-parleurs de la barre de son avec ceux d’un TV QLED pour une immersion renforcée. De quoi profiter d’une meilleure puissance sonore. La barre de son intègre également d’autres fonctions pratiques, comme le SpaceFit Sound, qui permet à l’appareil de s’adapter à votre pièce et d’affiner ses réglages en fonction de la configuration de votre espace. Un bon point pour la spatialisation du son.

Comme un grand nombre de barres de son de Samsung, la HW-Q700B est également équipée de la fonction Tap Sound, grâce à laquelle vous pourrez appairer votre smartphone grâce à une simple pression sur la barre et diffuser vos titres favoris sur la barre de son, qui se transformera alors en enceinte. Vous pourrez tout aussi bien, grâce au Bluetooth, associer plusieurs appareils (smartphones, tablettes…) simultanément.

