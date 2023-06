Cet écran PC Dell de 27″ (incurvé, QHD, 165 Hz) s’affiche à un prix doux pour les soldes

Jouer sur un écran de bonne qualité sans se ruiner, c'est possible grâce aux soldes d'été ! Les gamers exigeants sont généralement à la recherche d'un excellent taux de rafraîchissement, mais le Dell S2722DGM offre en plus de cela une belle définition en QHD sur cet écran incurvé de 27 pouces. En ce moment, vous pouvez mettre la main sur ce moniteur gaming pour 229,44 euros au lieu de 308,98 euros.

L’écran PC est le centre névralgique d’un setup, c’est à travers lui que vous pourrez plus ou moins apprécier vos sessions de gaming et plusieurs critères sont à prendre en compte, de la résolution au taux de rafraîchissement. Parmi la pléthore de références que compte le marché, le Dell S2722DGM est un choix judicieux vous avez justement les soldes d’été qui vous donnent l’occasion de renouveler votre setup, grâce à elles, ce moniteur gaming est actuellement à -26 % en boutique officielle.

Le Dell S2722DGM en quelques points

Une dalle VA incurvée de 27 pouces en définition QHD

Un taux de rafraîchissement de 165 Hz

Compatible avec AMD FreeSync Premium

Au lieu d’un prix barré de 308,98 euros, le Dell S2722DGM est maintenant disponible en promotion à 229,44 euros en boutique officielle.

Un écran QHD pour être immergé dans vos aventures

Le Dell S2722DGM est un moniteur gaming doté d’un écran incurvé de 27 pouces présentant une courbure de 1500R pour favoriser l’immersion dans votre jeu. Cela a le mérite de vous offrir un meilleur confort visuel en réduisant les effets de distorsion et les reflets. L’écran est également doté d’une dalle VA en définition QHD (2560 x 1440 pixels), vous avez donc une résolution parfaitement adaptée à un écran de cette surface ainsi qu’un bon rapport de contraste avec des noirs profonds.

Toujours dans le domaine du confort, le Dell S2722DGM se débrouille au niveau de l’ergonomie avec la possibilité de le régler en hauteur et en inclinaison. Il ne manquait plus que l’orientation de droite à gauche et cela aurait été parfait. Ce moniteur est également compatible avec la norme VESA 100 x 100 mm, ce qui vous permet de l’accrocher à un mur ou à un support d’écran. Enfin, un système de gestion des câbles est intégré afin d’éviter qu’ils ne traînent partout sous votre bureau.

Moniteur gaming oblige, la fluidité est au programme

Comme précisé plus haut, le taux de rafraîchissement est un critère primordial dans le choix d’un moniteur gaming, car certains jeux comme les FPS et les MOBA ne peuvent s’apprécier pleinement sans une excellente fluidité. Celui du Dell S2722DGM s’élève à 165 Hz, ce qui est un très bon score. De plus, cet écran est compatible avec AMD FreeSync Premium Pro, une technologie qui synchronise la puissance de la carte graphique avec l’affichage pour supprimer les effets de tearing, de flou et de saccades.

Le temps de réponse s’élève à 1 milliseconde, ce qui est la valeur référence que vise les gamers exigeants et fait que le moniteur est très réactif. Notez également la présence d’autres fonctionnalités telles que Dark Stabilizer qui permet une meilleure visibilité dans les zones sombres ainsi que la possibilité de personnaliser jusqu’à trois profils utilisateur. Enfin, la connectique comprend deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.2 et une prise jack 3.5 mm.

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

Nos sélections par catégorie de produits

Nos sélections par marchand

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’été 2023.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !