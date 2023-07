Ce SSD parfait pour votre PC gaming ou votre PS5 est à moins de 75 € durant le Prime Day

C'est le moment du Prime Day d'Amazon, le moment de faire de bonnes affaires jusqu'au 12 juillet. Si vous trouvez votre PC gaming ou votre PlayStation 5 trop lents, ce SSD WD_BLACK profite d'une réduction sur toutes ses capacités de stockage.

Vous trouvez les temps de chargement de vos jeux vidéo trop longs ? Le problème vient peut-être de votre disque dur : que ce soit un HDD ou même un SSD, ses performances sont probablement à la ramasse. Pour cela, rien de mieux qu’un SSD dédié pour le jeu vidéo. Et ça tombe bien, puisque durant le Prime Day d’Amazon, le WD_BLACK SN850X de Western Digital est en réduction : sa version 1 To passe de 97,99 euros à seulement 74,99 euros, soit 24 % de réduction.

Le WD_BLACK SN850X, c’est quoi ?

Un SSD de 1, 2 ou 4 To

Vendu avec ou sans dissipateur thermique (nécessaire pour l’utiliser sur PlayStation 5)

Des vitesses de lecture jusqu’à 7300 Mo/s

Habituellement, on trouve la version 1 To sans dissipateur thermique au prix conseillé de 97,99 euros. Durant le Prime Day d’Amazon, qui se déroule du 11 au 12 juillet, le WD_BLACK SN850X est vendu à 74,99 euros.

D’autres versions sont également disponibles :

Un SSD avec des vitesses de folie

Le constructeur Western Digital promet jusqu’à 7300 Mo/s en vitesse de lecture grâce à son SSD NVMe WD_BLACK SN850X. Dans la pratique, cela permet de télécharger rapidement des fichiers (selon votre connexion Internet), mais aussi de lancer plus rapidement vos programmes. Si vous installez votre système d’exploitation dessus, il se lancera plus rapidement : très utile pour allumer à vitesse grand V votre ordinateur.

Cela pourra aussi se voir dans vos jeux vidéo. Ces derniers ont besoin de charger une multitude de fichiers pour se lancer. Grâce à ce SSD, ils se lanceront plus rapidement. En plus de cela, ce SSD de Western Digital propose plusieurs fonctionnalités, comme le chargement prédictif, l’équilibrage des charges globales, mais également la gestion thermique adaptative.

Un WD_BLACK SN850X optimisé pour les PlayStation 5

En l’équipant d’un dissipateur thermique (vendu en option), ce SSD PCIe Gen 4 peut être placé dans une PlayStation 5. Il permet de dissiper la chaleur (c’est dans le nom) et ainsi le protéger, pour qu’il puisse fonctionner au mieux.

Pour aller plus loin

Quel SSD M2 interne et disque dur externe choisir pour la PS5 ?

En plus de ça, cela va vous permettre d’étendre le stockage de votre console de jeux. Les titres prennent de plus en plus de place aujourd’hui : jusqu’à des dizaines de Go à chaque fois. Plusieurs capacités de stockage sont proposées sur le WD_BLACK SN850X et il peut monter jusqu’à 4 To. Avec cela, vous serez tranquille.

