Le MacBook Air d’Apple avec la puce M1 baisse de prix pour le Prime Day

Le MacBook Air M1 est encore l'une des meilleures références d'Apple pour qui souhaitent un ultrabook de choix qui a démontré sa puissance et sa fiabilité depuis sa sortie. On retrouve aujourd'hui le célèbre PC portable d'Apple à 929 euros contre 1199 euros auparavant.

Le premier laptop de la pomme à avoir amorcé la transition vers les puces M1 a beau avoir déjà bientôt 3 ans, il n’en reste pas moins recommandable aujourd’hui, au contraire. Dans un monde où le prix des machines tend à aller vers le haut, cette petite révolution qui a décuplé les possibilités pour en faire l’un des meilleurs rapports performance/prix de la gamme Mac. Encore plus maintenant que son prix de lancement passe à 929 euros, soit une baisse de 240 euros par rapport à son prix initial.

Les atouts du MacBook Air M1

La puce M1 toujours aussi puissante

Un laptop bien conçu et silencieux

Une très bonne autonomie

Au lieu de 1 199 euros habituellement, le MacBook Air 2020 M1 (8 + 256 Go) est maintenant disponible en promotion à 929 euros chez Amazon.

Un design iconique revisité par la puissance de la puce M1

Avec son passage vers l’ARM, ce laptop est devenu plus performant que le plus coûteux des MacBook Intel de l’époque. Cela lui avait octroyé des performances de processeur jusqu’à 3,5 fois supérieures et des performances graphiques jusqu’à 5 fois plus rapides qu’auparavant. Autant dire que les tâches bureautiques habituelles n’auront aucun problème à passer, mais aussi quelques tâches plus créatives désormais comme du montage vidéo ou bien photo.

Sur ce MacBook, Apple propose les mêmes finitions auxquelles il nous a habitués depuis des années et qui ont fait sa renommée. On retrouve son fameux châssis en aluminium pour un ultrabook qui conserve son poids plume de 1,29 kg avec une épaisseur inférieure à 2 cm, ce qui entraîne fatalement un manque d’espace qui se ressent un peu dans la connectique proposée (deux ports USB-C et une prise jack 3,5 mm).

Un écran qui a fait ses preuves et une autonomie rassurante

Il incorpore toujours le même un écran LCD Retina True Tone de 13 pouces avec une large gamme de couleurs (P3) et une définition de 2 560 x 1 600 pixels. Cet écran reste correct, mais aujourd’hui des créatifs plus exigeants pourraient vouloir aller vers les écrans Mini LED des MacBook Pro. Cet ordinateur intègre également un clavier rétroéclairé qui comprend Touch ID pour déverrouiller l’appareil.

Le premier MacBook à avoir eu droit aux nouvelles puces ARM d’Apple a su tirer avantage des nouvelles performances et de l’autonomie permise grâce à la moindre consommation d’énergie de cette puce. Il gère très bien la chaleur et ne chauffe pas même sans incorporer un seul ventilateur . Il propose grâce à sa transition vers M1 une autonomie plus généreuse qui fait un bond de moitié par rapport au modèle précédent. Apple annonçant une durée de 18 heures, ce PC portable saura tenir une journée de labeur.

Pour en savoir davantage sur le MacBook Air M1, vous pouvez lire notre test.

