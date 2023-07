Ce PC portable gaming Lenovo avec une RTX 3050 est à 650 € jusqu’à demain !

L'été, c'est aussi le moment opportun pour jouer aux jeux qu'on a achetés en soldes sur Steam. Encore faut-il avoir la machine adéquate, si possible au meilleur prix. C'est possible grâce à ce Lenovo IdeaPad Gaming 3, dont le prix passe de 999,99 euros à 649,99 euros seulement !

Le Prime Day, c’est beaucoup d’électroménager, mais pas que ! Les ordinateurs portables dédiés aux jeux vidéo sont aussi mis en avant : c’est le cas de ce Lenovo IdeaPad Gaming 3 (15IHU6) avec une RTX 3050 et un Intel Core i5 de 11e génération. Son prix est habituellement de 999,99 euros, mais durant le Prime Day d’Amazon, il est disponible pour seulement 649,99 euros.

Le Lenovo IdeaPad Gaming 3, c’est quoi ?

Une carte graphique Nvidia RTX 3050

Un processeur Intel Core i5-11300H

8 Go de RAM extensible

Windows 11 Home fourni

En temps normal, le Lenovo IdeaPad Gaming 3 (15IHU6) est commercialisé au prix de 999,99 euros. Cependant, durant le Prime Day, son prix est en baisse puisqu’il est affiché à 649,99 euros.

Avec le Lenovo IdeaPad Gaming 3, la plupart des jeux tourneront sans problème

Au vu de son prix de départ, ce PC portable gaming n’est pas le meilleur du marché et pour cause : ses composants ne sont pas tout récents. Cependant, la plupart des jeux pourront fonctionner sur cette machine : Fortnite, Rocket League, Valorant, Trackmania ou encore GTA V. On trouve en effet une carte graphique Nvidia RTX 3050 couplée à 8 Go de RAM en DDR4. Cela peut paraître peu en quantité de mémoire vive, mais rassurez-vous : vous pouvez l’étendre jusqu’à 16 Go au total. De quoi également profiter du ray tracing pour des graphismes plus réalistes et des reflets plus immersifs.

Côté processeur, on peut compter sur l’Intel Core i5-11300H, de quoi jouer « à la plupart des jeux AAA en Full HD », assure Lenovo. D’ailleurs, la latence sur les jeux multijoueurs ne devrait pas être un problème, puisque cet IdeaPad Gaming 3 embarque une puce Wi-Fi 6, norme qui fait partie des plus récentes. Pour stocker vos jeux, on a droit à un SSD de 512 Go.

Un écran Full HD de 60 Hz et une batterie pour jouer en nomade

L’écran du Lenovo IdeaPad Gaming 3 (15IHU6) est assez timide, mais pour 650 euros, difficile de faire davantage. Il s’agit d’une dalle IPS Full HD (1920 par 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Sur l’autonomie, difficile de pousser autant qu’un ordinateur dédié à la bureautique. Cependant, une heure de charge permet de récupérer jusqu’à 80 % de batterie selon Lenovo.

Le clavier dispose d’une course de 1,5 mm, ce qui est assez profond pour un ordinateur portable. Pour les amateurs de jeux la nuit, vous n’aurez aucun souci à voir les touches, puisqu’on a droit à un rétroéclairage blanc. Enfin, sur la connectique, on trouve un port HDMI, un port Ethernet RJ45, deux ports USB 3.2 ainsi qu’un port USB-C 3.2

Amazon Prime Day 2023, c’est quoi ?

Le Prime Day est un événement propre à Amazon, où l’on trouve de nombreuses promotions sur des milliers de produits, exclusif aux abonnés Prime. Cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 juillet 2023, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment profiter des bons plans du Prime Day ?

Afin de pouvoir profiter des offres de Prime Day, il faut être membre Amazon Prime (ce qui permet d’accéder notamment à la livraison express gratuite et à Prime Video). L’abonnement est disponible sous plusieurs modèles :

