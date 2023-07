Pour faire la fête, rien de mieux que cette enceinte Marshall à -47 %

Avec une enceinte Bluetooth, plus d'excuses pour faire la fête. Si vous n'en avez pas encore, le Prime Day est peut-être la bonne occasion pour vous en procurer une. Parmi toutes celles qui existent, la Marshall Acton II propose un design rétro et un son puissant. Le tout pour un prix défiant toute concurrence jusqu'au 12 juillet : 142 euros au lieu de 269 habituellement !

Le Prime Day fait aussi la part belle aux enceintes Bluetooth, accessoire tech indispensable de l’été. Il en existe de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les puissances et de tous les prix. Mais pour avoir un son de qualité, il faut y mettre le prix et c’est parfois trop pour les bourses les plus petites. Heureusement, il y a les périodes de promotion, comme les soldes ou le Prime Day d’Amazon. Durant ce dernier, la Marshall Acton II profite d’une belle réduction de 47 %, puisque son prix passe de 269 euros à 142 euros seulement. Pour en profiter, vous avez jusqu’au 12 juillet.

La Marshall Acton II, c’est quoi ?

Un design rétro façon ampli de guitare

Une puissance totale de 60 W

Attention : pas de batterie, ce n’est pas une enceinte portable

Lancée il y a plusieurs années, la Marshall Acton II est toujours en vente et a toujours un certain succès. Jusqu’au 12 juillet, vous pouvez profiter d’une réduction de 47 % par rapport à son prix de lancement : elle est vendue sur Amazon à 142 euros seulement.

La Marshall Acton II, c’est surtout une enceinte au design reconnaissable

Recouverte d’un similicuir en coloris noir, marron ou blanc, elle reprend les lignes des amplis de guitare, avec évidemment le fameux logo Marshall au milieu. Pour les intérieurs « rétros », cette enceinte s’intègrera parfaitement dans le décor. On trouve également les boutons de réglage sur le dessus, pour régler le volume, les basses et les aigus. Marshall la présente la « plus polyvalente » de sa gamme domestique.

Toute compacte, bien que d’un poids de 2,85 kg, cette enceinte n’est pas transportable : en effet, si elle dispose d’une connexion Bluetooth 5.0 (pas de Wi-Fi), elle n’intègre pas de batterie. Il faut obligatoirement la brancher sur secteur pour pouvoir l’utiliser. On peut donc se connecter dessus en sans-fil à une distance maximale de 10 mètres avec son smartphone, son ordinateur, etc. Il y a également une prise jack 3,5 mm si vous voulez utiliser un câble audio.

La qualité audio avant tout

La Marshall Acton II est équipée de trois amplificateurs de classe D : deux tweets de 15 W ainsi qu’un caisson de basse de 30 W. Ce qui donne 60 W au total : c’est très puissant et ça permet très largement de couvrir une grande pièce, voire un jardin entier avec 96 dB en sortie. De quoi aussi avoir un son stéréo, pour profiter de la profondeur de vos morceaux préférés.

Un unique codec Bluetooth est présent : le SBC, ce qui commence à dater en 2023. La musique peut être réglée via les boutons potentiomètres sur le dessus de l’enceinte ou encore via l’application compagnon Marshall Bluetooth. Cette dernière permet aussi de connecter deux appareils audio dessus. On peut passer d’une source à l’autre rapidement.

Amazon Prime Day 2023, c’est quoi ?

Le Prime Day est un événement propre à Amazon, où l’on trouve de nombreuses promotions sur des milliers de produits, exclusif aux abonnés Prime. Cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 juillet 2023, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment profiter des bons plans du Prime Day ?

Afin de pouvoir profiter des offres de Prime Day, il faut être membre Amazon Prime (ce qui permet d’accéder notamment à la livraison express gratuite et à Prime Video). L’abonnement est disponible sous plusieurs modèles :

